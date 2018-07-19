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СК в Екатеринбурге проверяет данные о причинении вреда от операции
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СК в Екатеринбурге проверяет данные о причинении вреда от операции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области организовали проверку информации о причинении женщине вреда здоровью в клинике пластической хирургии в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Местные СМИ сообщили, что 40-летняя жительница Сургута обратилась в клинику пластической хирургии. По информации издания 66.ru, в результате трех операций по коррекции груди и ягодиц ей стало сложно передвигаться.
"По данному сообщению следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК.
В рамках проверки следователи дадут оценку действиям сотрудников центра пластической хирургии. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, а также объема и качества оказанных ей услуг, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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