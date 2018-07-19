Вице-президент «Фламенго»: Витиньо хочет к нам приехать, и нам он тоже интересен

Вице-президент «Фламенго» Рикардо Ломба рассказал, что нападающий ЦСКА Витиньо выразил желание перейти в стан бразильской команды

«Игрок уже заявил несколько раз, что он хочет играть во «Фламенго», что он красно-черный, что его семья за красно-черных. Он был на «Маракане» на матчах «Фламенго». Он хочет приехать. В свою очередь и нам интересен игрок. Есть ряд вопросов, которые вовлечены в процесс. Нам нужно рассматривать ситуацию с определенным запасом, чтобы не преувеличивались ожидания наших фанатов. Мы пойдем до конца нашего лимита, но возможности клуба ограничены. Мы осознаем нашу финансовую ответственность. Иной раз, клубы берут футболиста, чтобы удовлетворить болельщиков и прессу, а потом не платят ему зарплату. Мы как раз осознаем свои обязанности и просчитываем их. Болельщики могут быть уверены, что мы не перестаем работать и ищем возможности усилить клуб. Случится то, что должно произойти», — сказал Ломба в интервью Radio Globo.