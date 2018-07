Обзор соцсетей: Ломаченко поёт песни, Ковалёв тренируется, Альвареса поздравляют с днём рождения

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Love my homeland ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ

Публикация от Iomachenkovasiliy (@lomachenko_vasiliy_)

18 Июл 2018 в 9:15 PDT …а тем временем его кореш Сергей Ковалёв тренирует ноги…

#KRUSHER Keep working to #KovalevAlvarez

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

17 Июл 2018 в 2:30 PDT …и работает с грушей на растяжках…

#KRUSHER Getting ready to #KovalevAlvarez

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

18 Июл 2018 в 8:03 PDT А недавний соперник украинца Хорхе Линарес засиделся в углу ринга…

#TeamLinares

Публикация от (@jorgelinares)

17 Июл 2018 в 7:37 PDT …и решил понабивать теннисный мяч Feliz Miercoles #Teamlinares

Публикация от (@jorgelinares)

18 Июл 2018 в 9:06 PDT Брайант Дженингс показал настоящий техасский бицепс

Talk about work! And we just getting started! That Houston Heat ain’t no joke! #August18th

Публикация от Bryant B. Y Jennings (@byjennings)

18 Июл 2018 в 10:02 PDT Шугар Рэй Леонард обожает щенков

Puppy love @hollyrodfdn @hollyrpeete #designcare20

Публикация от Sugar Ray Leonard (@sugarrayleonard)

17 Июл 2018 в 1:35 PDT Golden Boy Promotions поздравляет Канело Альвареса с днём рождения

Feliz Cumpleaños Happy Birthday @Canelo! We can’t wait to see you back in the ring on Sept 15! #CaneloGGG2

Публикация от Golden Boy Promotions (@goldenboyboxing)

18 Июл 2018 в 8:20 PDT Хабиб Нурмагомедов тренируется с братом

Хорошо потренировались с утра с Братом. Grappling, Ground and Pound.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

18 Июл 2018 в 2:29 PDT Суровый Фернандо Варгас танцует в боксёрском зале

Los Vargas Shenanigans!

Публикация от Feroz Fernando Vargas (@_fernandovargas)

17 Июл 2018 в 8:29 PDT Оскар Де Ла Хойя призывает посмотреть поединок Хайме Мунгуйи и Лиама Смита

It’s fight week! @jaimemunguiaoficial vs @liambeefysmith live on HBO Championship boxing? Vamos con todo Mungia! Nos vemos en Las Vegas este sábado #hardrockcafe #lasvegas #goldenboyboxing

Публикация от Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

17 Июл 2018 в 3:41 PDT Папаша-тренер Дэнни Гарсии разминает таз под звуки капли

@crazyangelgarcia this guy is unpredictable.

Публикация от Danny Swift Garcia (@dannyswiftgarcia)

17 Июл 2018 в 6:22 PDT Вот оно счастье миллиардера: поменяв золото на бриллианты, Флойд Мэйуэзер невозмутимо наслаждается массажем головы

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

17 Июл 2018 в 12:40 PDT Шутка дня от Всемирной боксерской суперсерии:

Она: «Бьюсь об заклад он думает о другой женщине».

Он: «Элитные боксёрские умения Усика или же невероятная мощь Гассиева».

props to @EditinKing for this one!#UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/YFPV2hlRKz

— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 18 липня 2018 р.

Телеканал HBO представляет Лиама Смита

"I'm aggressive, very aggressive" — @LiamBeefySmith Smith takes on @jaimemunguia15 in a junior middleweight title showdown Saturday at 10 pm on HBO. #MunguiaSmith pic.twitter.com/wwGz0MHlVc

— HBOboxing (@HBOboxing) 18 липня 2018 р.

Champions are made in the gym We've been with @RealCFrampton as his preparations for Windsor Park next month step up… He's looking sharp pic.twitter.com/FkOWfZZt1X

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 18 липня 2018 р.

Добро пожаловать на медиа-стримминг DAZN

Welcome to DAZN. pic.twitter.com/7tRtrUuhXm

— DAZN USA (@DAZN_USA) 17 липня 2018 р.

Профессиональный боксёр Стэйси Коупленд с Тайсоном Фьюри и Рикки Хэттоном

Popped into the gym today after work, @Tyson_Fury training in the gym and @HitmanHatton in the office. They both know exactly what it feels like to win that first title, inspiration for me to go on and do more just as they’ve done pic.twitter.com/g1lNH3n1yV

— Stacey Copeland (@scopelandboxer) 17 липня 2018 р.

We’re ready for the ball. Attending the 4th annual @espn sports humanitarian awards with my love! #blessed pic.twitter.com/i8luRNGcZ2

— Daniel Cormier (@dc_mma) 18 липня 2018 р.

Тони Фергюсон троллит Хабиба Нурмагомедова

“It’s Tiramisu Tuesday MF’ers” -How Sweet It Is— Excellent Fan Art, Nailed It SnapJitsu #snapintuit Unplug Go Outside— Champ @TeamKhabib #TiramisuTuesday #khabibchump pic.twitter.com/sk2jjdXTpX

— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 17 липня 2018 р.

