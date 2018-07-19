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Mastercard внедрит в России SelfiePay и «умные» примерочные
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Mastercard внедрит в России SelfiePay и «умные» примерочные 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международная платежная система Mastercard надеется усилить присутствие на российском рынке благодаря внедрению финансовых и технологических новинок: подтверждению онлайн-покупок с помощью биометрии, «умных» примерочных в магазинах одежды и бесконтактной системы прохода на стадион.
"Россия — одна из наиболее восприимчивых к инновациям стран. Mastercard работает на российском рынке более 20 лет и приносит самые передовые мировые решения", — рассказал глава российского офиса компании Алексей Малиновский на открытии инновационного пространства Mastercard в Москве.
Он пояснил, что появление такого центра направлено на расширение присутствия в России и развитие партнерства с банками и технологическими компаниями.
В числе платежных новинок Mastercard представил сервис SelfiePay, пилотировать который компания начнет уже в ноябре этого года, а полномасштабно использовать — в следующем году. С его помощью подтвердить онлайн-покупку клиент сможет, моргнув в камеру мобильного устройства.
Кроме того, Mastercard продемонстрировала «умную» примерочную, которая скоро может появиться в российских магазинах одежды. Кликая на зеркало в такой примерочной, человек сможет отправить просьбу сотруднику магазина принести одежду другого размера и цвета, а также представить, как выбранная вещь будет выглядеть при другом освещении.
Среди других новинок бесконтактных технологий, которые представила компания, проход на футбольный стадион или территорию университета с помощью мобильного телефона, на котором установлено приложение Mastercard.
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