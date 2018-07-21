Псков отмечает 1115-летие 

Основные мероприятия 21 июля пройдут на набережной реки Великой.на набережной реки Великой.
9:00 — «Псковская уха»: спортивный фестиваль по рыбной ловле
Красноармейская набережная, 16 10:00 — «Всякому молодцу ремесло к лицу!»: ремесленная ярмарка «Псков мастеровой», мастер-классы
Набережная реки Великой
10:00 — Ярмарка «ДЕТСКАЯ ПОТЕХА»: ремесленные ряды, мастер-классы для детей
Детский парк
10:00 — «Центр науки и спорта „Без Предела“: интерактивная площадка. Виртуальная реальность, леготека, робототехника, скаладром, 3D-ручка, настольные игры, дельтоплан, киберспорт, аэрохоккей научные представления, мастер-классы и призы.
Площадка за памятником княгине Ольге в Детском парке
11:00 — „Кипятите щи, чтобы гости шли“: съестные ряды
Набережная реки Великой, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект.
11:00 — Фестиваль военно-технических видов спорта ДОСААФ России Псковской области
Территория ПОУ „Псковская ОТШ“ ДОСААФ России
улица Яна Райниса, 41 12:00 — Интерактивная площадка компании Ростелеком: выставка „Город Роботов“
Площадка за памятником княгине Ольге в Детском парке
12:00 — Град Скобаря: концертно-развлекательная площадка
15:00 — „Ганзейский хайп“ — 1-й Псковский парад оригинальных плавательных средств, развлекательное шоу на реке Пскове
Финский парк, у Троицкого моста
12:00 — „Территория лета“: творческий марафон в Детском парке с участием лучших творческих коллективов города. Гость праздника — клоунская группа „Duo Capuchino“ (Москва)
Детский парк, амфитеатр
12:00 — „Вечно славься, древний Псков!“: интерактивно-концертная программа. Гала-показ фестиваля „Этно-мода — Псков-2018“
Набережная реки Великой, улица Детская
12:00 — „Вместе — значит лучше!“ — спортивный фестиваль
Стадион „Машиностроитель“
13:00 — Этап Кубка мира по Стрит Воркаут
Спортивная площадка на улице Воеводы Шуйского, 9 (МБУДО ДЮСШ „Ника“)
13:00 — „Новый Псков“: традиционное чествование молодоженов
Октябрьская площадь, у памятника княгине Ольге
13:30-23:00 — „С Днем рождения, любимый город!“: Праздничная концертно-интерактивная программа
Участники:
— Лауреат международной Танцевальной Ассамблеи ЮНЕСКО TEVY DANCE GRAND PRIX-2016 и других престижных конкурсов — танцевальное шоу „MAGIC DANCE“ (Латвия);
— кавер-группа V-Band (Сургут);
— цирковое шоу „Каскад Чудес“ (Псков);
— кавер-группа „Красивая“ (Псков);
— ВИА „Октябрьский проспект“ (Псков);
— ВИА „Старый город“ (Псков);
— певица Джана (Псков);
— певица Анна Летунова (Псков);
— певица Алена Shine! (Псков);
— группа „Персики“ (Псков);
— звезды Российской эстрады — группа „Челси“ (Москва).
Ведущий программы — Николай Королев
Октябрьская площадь, главная сцена
14:00 — „Из Сибири с любовью!“: концерт-подарок Народного коллектива „Юность Сибири“ (Сургут)
Зеленый театр
15:00 — „И будет град велик и славен!“: праздничная программа с церемониалом вручения звания „Почетный гражданин Пскова“
БКЗ МБУК „Городской культурный центр“ (вход по пригласительным билетам)
15:30 — „Из Эстонии с любовью!“: концертная программа с участием солиста Сергея Сумина (Таллин)
Зеленый театр
17:00 — Футбольный матч с участием руководителей органов местного самоуправления и представителями зарубежных делегаций
Стадион „Машиностроитель“
18:00 — Танцевальный флешмоб
Набережная реки Великой, площадка перед ТЭЦ 19:00 — „Город, который я люблю!“: концертная программа
Набережная реки Великой, улица Детская
19:00 — Экскурсия „Псков Ганзейский“
Место сбора: у памятника В. И. Ленину (площадь Ленина)
20:00 — „Песни июльского вечера“: концертная программа
Зеленый театр
21:00 — „ЭкоПоляна“: концертная программа и дискотека для молодежи
Центр отдыха „Снегопад“
22:00 — Приветствие и поздравление с праздником главы Пскова Ивана Цецерского
Октябрьская площадь, главная сцена
23:00 — Праздничный фейерверк