Псков отмечает 1115-летие

Основные мероприятия 21 июля пройдут на набережной реки Великой.на набережной реки Великой.

9:00 — «Псковская уха»: спортивный фестиваль по рыбной ловле

Красноармейская набережная, 16 10:00 — «Всякому молодцу ремесло к лицу!»: ремесленная ярмарка «Псков мастеровой», мастер-классы

Набережная реки Великой

10:00 — Ярмарка «ДЕТСКАЯ ПОТЕХА»: ремесленные ряды, мастер-классы для детей

Детский парк

10:00 — «Центр науки и спорта „Без Предела“: интерактивная площадка. Виртуальная реальность, леготека, робототехника, скаладром, 3D-ручка, настольные игры, дельтоплан, киберспорт, аэрохоккей научные представления, мастер-классы и призы.

Площадка за памятником княгине Ольге в Детском парке

11:00 — „Кипятите щи, чтобы гости шли“: съестные ряды

Набережная реки Великой, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект.

11:00 — Фестиваль военно-технических видов спорта ДОСААФ России Псковской области

Территория ПОУ „Псковская ОТШ“ ДОСААФ России

улица Яна Райниса, 41 12:00 — Интерактивная площадка компании Ростелеком: выставка „Город Роботов“

Площадка за памятником княгине Ольге в Детском парке

12:00 — Град Скобаря: концертно-развлекательная площадка

15:00 — „Ганзейский хайп“ — 1-й Псковский парад оригинальных плавательных средств, развлекательное шоу на реке Пскове

Финский парк, у Троицкого моста

12:00 — „Территория лета“: творческий марафон в Детском парке с участием лучших творческих коллективов города. Гость праздника — клоунская группа „Duo Capuchino“ (Москва)

Детский парк, амфитеатр

12:00 — „Вечно славься, древний Псков!“: интерактивно-концертная программа. Гала-показ фестиваля „Этно-мода — Псков-2018“

Набережная реки Великой, улица Детская

12:00 — „Вместе — значит лучше!“ — спортивный фестиваль

Стадион „Машиностроитель“

13:00 — Этап Кубка мира по Стрит Воркаут

Спортивная площадка на улице Воеводы Шуйского, 9 (МБУДО ДЮСШ „Ника“)

13:00 — „Новый Псков“: традиционное чествование молодоженов

Октябрьская площадь, у памятника княгине Ольге

13:30-23:00 — „С Днем рождения, любимый город!“: Праздничная концертно-интерактивная программа

Участники:

— Лауреат международной Танцевальной Ассамблеи ЮНЕСКО TEVY DANCE GRAND PRIX-2016 и других престижных конкурсов — танцевальное шоу „MAGIC DANCE“ (Латвия);

— кавер-группа V-Band (Сургут);

— цирковое шоу „Каскад Чудес“ (Псков);

— кавер-группа „Красивая“ (Псков);

— ВИА „Октябрьский проспект“ (Псков);

— ВИА „Старый город“ (Псков);

— певица Джана (Псков);

— певица Анна Летунова (Псков);

— певица Алена Shine! (Псков);

— группа „Персики“ (Псков);

— звезды Российской эстрады — группа „Челси“ (Москва).

Ведущий программы — Николай Королев

Октябрьская площадь, главная сцена

14:00 — „Из Сибири с любовью!“: концерт-подарок Народного коллектива „Юность Сибири“ (Сургут)

Зеленый театр

15:00 — „И будет град велик и славен!“: праздничная программа с церемониалом вручения звания „Почетный гражданин Пскова“

БКЗ МБУК „Городской культурный центр“ (вход по пригласительным билетам)

15:30 — „Из Эстонии с любовью!“: концертная программа с участием солиста Сергея Сумина (Таллин)

Зеленый театр

17:00 — Футбольный матч с участием руководителей органов местного самоуправления и представителями зарубежных делегаций

Стадион „Машиностроитель“

18:00 — Танцевальный флешмоб

Набережная реки Великой, площадка перед ТЭЦ 19:00 — „Город, который я люблю!“: концертная программа

Набережная реки Великой, улица Детская

19:00 — Экскурсия „Псков Ганзейский“

Место сбора: у памятника В. И. Ленину (площадь Ленина)

20:00 — „Песни июльского вечера“: концертная программа

Зеленый театр

21:00 — „ЭкоПоляна“: концертная программа и дискотека для молодежи

Центр отдыха „Снегопад“

22:00 — Приветствие и поздравление с праздником главы Пскова Ивана Цецерского

Октябрьская площадь, главная сцена

23:00 — Праздничный фейерверк