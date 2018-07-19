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Ход подготовки празднования Дня города обсудили в Пскове
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Ход подготовки празднования Дня города обсудили в Пскове 

АиФ Северо-запад 48 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Очередное совещание с управляющими организациями города состоялось сегодня, 19 июля, в Пскове. Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе муниципалитета, провел его заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Дмитрий Таратынов.
На встрече присутствовали начальник инспекции государственного жилищного надзора Светлана Медведева, представители псковских муниципальных предприятий «Горводоканал» и «Теплосети», ООО «Расчетный центр города Пскова», директора управляющих организаций.
Участники совещания обсудили ход подготовки к празднованию Дня города, мероприятия в рамках которого, начнутся уже завтра, 20 июля. На особый контроль будет взята уборка территорий, где будут проходить мероприятия с массовым скоплением людей, праздничное оформление.
Взаимодействие участковых уполномоченных и руководителей управляющих организация Пскова должно быть активизировано. Этот вопрос участники встречи обсудили в рамках работы по выявлению наркопритонов. На предстоящем общем собрании с участием представителей двух сторон будет выработан документ, регламентирующий действия управляющих организаций Пскова в случае обнаружения объявлений-граффити с призывом к употреблению наркотиков.
На совещании будет поднята и тема возрождения практики совместных приемов граждан в опорных пунктах, которые проводят правоохранители. На них в обязательном порядке должны присутствовать представители управляющих организаций Пскова.
В городе продолжится обследование детских игровых и спортивных площадок на предмет безопасности их оборудования. По законодательным нормам вновь установленные площадки в дальнейшем будут передаваться собственникам многоквартирного дома, то есть должны быть включены в состав общедомового имущества.
О ходе подготовки города к отопительному сезону проинформировал участников совещания заместитель начальника службы энергосбыта МП г. Пскова «ПТС» Николай Винничек.
На сегодняшний день все работы идут в графике. Жилые дома, согласно поданных управляющими организациями актов, готовы уже на 67 процентов от их общего количества, 97,6 процента — готовность школьных и дошкольных учреждения Управления образования администрации города Пскова, продолжаются подготовительные работы в учреждениях культуры, здравоохранения, спорта.
АиФ Северо-запад: последние новости
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