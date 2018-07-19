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Российский проект рейтингового голосования по городской среде представлен в Нью-Йорке
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Российский проект рейтингового голосования по городской среде представлен в Нью-Йорке 

АСН-Инфо 48 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Рейтинговое голосование по вопросам формирования комфортной городской среды стало одним из российских проектов, рассмотренных 18 июля на Политическом форуме устойчивого развития в Нью-Йорке.
Об этом по итогам заседания сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. Он рассказал об опыте проведения голосования граждан Российской Федерации за проекты благоустройства собственных городов. «В начале этого года мы провели рейтинговое голосование за проекты благоустройства в масштабах всей страны. Более 18 миллионов человек пришли на избирательные участки и проголосовали за будущий облик своих городов. А сейчас мы запускаем проект по цифровизации городского хозяйства — и в его рамках будут внедряться решения для онлайн вовлечения жителей в принятие решений по развитию городов», — утверждает замглавы Минстроя России.
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