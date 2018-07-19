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Костин отметил высокий уровень политической свободы в России
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Костин отметил высокий уровень политической свободы в России 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Такое мнение глава крединой организации высказал в интервью телеканалу Fox News, взятому у него в продолжение интервью президента РФ Владимира Путина.
В ходе интервью Костин ответил на ряд провокационных вопросов. В частности, почему президент Путин разволновался, когда журналист Fox News спросил его про нарушение гражданских свобод в России, глава ВТБ сказал: «Я абсолютно убежден, что господин Путин не тот человек, который будет убивать своих оппонентов. Я уверен в этом на все 100 процентов». «Это абсолютно фейковые новости. Как сформулировал на днях господин Трамп, все эти фейковые новости сходят с ума», — подчеркнул он.
После этого журналист попросил высказать мнение относительно того, как россияне оценили появление президента США Дональда Трампа на саммите в Хельсинки. На что Костин ответил, что считает Трампа жестким переговорщиком. «Я также считаю, что если мы хотим продолжать дискуссию, то нас ждет еще много жестких переговоров с господином Трампом. Однако, честно говоря, наc немного неприятно удивил накал антироссийских настроений. Ведь мы же не воюем, мы не стреляем друг в друга. У нас даже нет значительного торгового профицита, как, например, у Китая. Но нас обвиняют во всех несчастьях, что нам не очень понятно», — сказал глава ВТБ.
Комментируя попадание своей фамилии в санкционный список Конгресса США, Костин отметил, что «это очень ошибочное и плохое решение». «У меня нет никаких причин быть довольным администрацией Трампа, поскольку она без всяких на то оснований включила меня в список. На работу банка, по правде говоря, это, к счастью, никак особенно не повлияло», — подчеркнул он. «Лично я не был ответственен за какие-либо решения. Я банкир, и я был наказан просто как член команды, которого нужно наказать по той или иной причине. Нам нужно общаться. Если не общаться, то никаких проблем никогда не решить, я так считаю», — сказал Костин.
Интервью Владимира Путина было записано после встречи лидеров России и США в Хельсинки. Саммит стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. Fox News в разговоре с российским президентом поднял вопросы, которых, по мнению противников Дональда Трампа, глава Соединенных Штатов тщательно избегал на саммите в Хельсинки.
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