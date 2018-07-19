В Новосибирской области рассказали о новом подходе к созданию резерва управленцев

По ее словам, в резерв входят активные жители области в возрасте до 45 лет, преимущественно работающие в системе государственного и муниципального управления и в коммерческих структурах.

«Главой нашей области Андреем Травниковым поставлена четкая задача — ускоренное развитие региона, превращение Новосибирской области в регион-лидер, — отметила Валентина Дудникова. — Достичь этой цели можно с помощью главного ресурса нашей области — человеческого капитала. Именно поэтому Андрей Александрович поставил в качестве одной из важнейших задачу формирования и развития кадрового потенциала органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области».

При формировании нового состава резерва управленческих кадров была проведена работа по нескольким направлениям. Впервые прошел областной конкурс управленцев «Команда региона — 2018». Заявки на участие в нем подали 500 жителей области, а победителями стали 30 человек.

Кроме того жители региона приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России». По словам Валентины Дудниковой, по итогам конкурса Новосибирская область вошла в тройку лучших по управленческому потенциалу.

Еще одним новым направлением кадровой политики стало применение системного подхода к отбору кандидатов в кадровый резерв. Их отбирают из числа служащих, рекомендованных руководителями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Работа по формированию резерва управленческих кадров ведется не только среди состоявшихся специалистов, но и среди студентов. Именно для этого создан областной профориентационный проект для молодежи «#Кадры54». Седьмого июня о его старте объявил глава региона Андрей Травников, встречавшийся с новосибирскими студентами.

Валентина Дудникова сообщила, что в правительстве региона готовятся новые кадровые проекты.