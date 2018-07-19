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Мэра столицы Киргизии поймали на взятке
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Мэра столицы Киргизии поймали на взятке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали мэра Бишкека Албека Ибраимова по подозрению в коррупции и растрате средств. Об этом в четверг, 19 июля, сообщается на сайте ГКНБ.
В сообщении ведомства говорится, что градоначальник неоднократно вызывался следствием для проведения следственных действий. «Злостно игнорируя вызовы следователя, [Ибраимов] высказывал различные угрозы, выражающиеся в оказании вооруженного сопротивления в случае задержания», — отметили в ведомстве.
Сейчас комитет расследует ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым были получены достоверные сведения о причастности Ибраимова к противоправным деяниям, утверждается в пресс-релизе.
Следствие полагает, что градоначальник, будучи председателем правления выпускающей компоненты торпед корпорации «Дастан», заключил контракт на закупку изделий оборонного назначения по завышенной цене, за что получил от поставщика за 270 тысяч долларов (более 17 миллионов рублей) в качестве вознаграждения. Также Ибраимов подозревается в создании коррупционной схемы по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев освободил Ибраимова от занимаемой должности.
«Интерфакс» напоминает, что Ибраимов входил в близкое окружение бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, покинувшего пост руководителя страны в ноябре 2017 года. Мэром Бишкека Ибраимов был избран в феврале 2016 года.
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