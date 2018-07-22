«Анахайм» представил третий комплект формы, выполненной в стиле «Майти Дакс»

«Анахайм» представил альтернативный комплект формы на следующий сезон, который станет для команды 25-м в истории. Производителем формы выступила известная фирма Adidas. Он выдержан в стиле свитеров, которые команда использовала с 1993 по 2006 годы, когда называлась «Майти Дакс».

Видео также доступно на официальной странице Adidas в «Твиттере».

При этом на новом свитере совмещены старые (фиолетовый, бирюзовый и серый) и новые (черный) цвета команды. В этой форме «Анахайм» проведёт первый домашний матч нового сезона против «Детройта». Встреча состоится 9 октября.