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В Раменском районе нарушили порядок торгов на работы по благоустройству
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В Раменском районе нарушили порядок торгов на работы по благоустройству 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Московское областное УФАС России признало администрацию сельского поселения Кузнецовское Раменского района Подмосковья и МКУ «Центр закупок» района нарушившими порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по устройству детской и спортивной площадок и благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.
Управление рассмотрело жалобу ООО «Резон-Сервис» на действия администрации Кузнецовского и МКУ «Центр закупок». Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе.
«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Резон-Сервис» обоснованной», — говорится в сообщении.
Также Московское областное УФАС России выдало администрации Кузнецовского и МКУ «Центр закупок» Раменского района обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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