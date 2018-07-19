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Ученые подводят итоги эксперимента по борьбе с засухой с помощью пластиковых шаров
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Ученые подводят итоги эксперимента по борьбе с засухой с помощью пластиковых шаров 

TechCult 49 минут назад
Фото: TechCult
Три года назад власти страдающего от засухи Лос-Анджелеса дали добро на неординарные меры по сохранению запасов влаги в водохранилищах. С этой целью в них высыпали 96 млн легких пластиковых шаров, которые покрыли зеркало водоема защитным слоем. Мера сразу была признана спорной, но оказалась самой дешевой из всех предложенных проектов, всего $34,5 млн, против 200-300 млн в других случаях. Теперь самое время подвести итоги. У массы шаров было три предназначения: создавать тень, не позволяя воде нагреваться, служить барьером для испаряющейся влаги и, с другой стороны, мешать попаданию в воду всякого мусора. Это означает, что оставлять шары в водохранилище надолго никто не планировал, и в 2017-ом, после окончания периода сильной засухи, их убрали.
Подсчитано, что за это время водоем с шарами потерял из-за испарений 1,7 млн куб.м. влаги. Наверное, в отсутствие шаров было бы больше, но внимание привлек иной факт: на производство пластика для этих шаров было потрачено 2,9 млн куб.м. воды. Отсутствие выигрыша очевидно. Нужно было оставлять шары в воде минимум на три года, причем при непрерывной засухе, чтобы за счет возможной экономии просто компенсировать затраты воды на их создание. Кроме как провалом, назвать этот проект сложно.
Со слов доктора Каве Мадани из Imperial College London, мы «великолепны в быстрых инженерных решениях, но всегда умудряемся игнорировать их долгосрочные последствия». Решая одну серьезную проблему радикальными методами, создавать другую — сама идея защиты водоема при помощи шариков неплоха, но никто не взялся просчитать все детали. Выбрали самый простой и дешевый проект, а теперь с его удручающими результатами может ознакомиться все человечество. И сделать необходимые выводы.
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