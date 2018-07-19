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Выбрана лучшая фотография года, сделанная на iPhone
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Выбрана лучшая фотография года, сделанная на iPhone 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон от Apple.
Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеша Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.
Работа фотографа Jashim Salam «Displaced», получившая Гран-при и звание «Фотограф года» в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Эксперты выбрали по три лучшие фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.
Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте Роза Хутор занял второе место в категории «Природа».
Второе место в номинации «Природа» в iPhone Photography Awards. Сделал наш соотечественник Антон Круглов. Подробнее → https://t.co/TxdMiDur2H pic.twitter.com/sHT20Mg2Vh
— kzkv (@jc_ru) 19 июля 2018 г.
​iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 140 стран мира. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.
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