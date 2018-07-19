Названы лучшие фотографии на iPhone в 2018 году. В том числе из России

В том числе из РоссииApple уделяет огромное внимание фотографическим возможностям iPhone. В частности, быстрой скорости работы, позволяющей запечатлеть самые эмоциональные и невероятные моменты из жизни простых людей.

Лучшие из них попадают в список победителей независимой ежегодной премии iPhone Photography Awards. Участие принимают 140 стран мира.

Главным фотографом года был признан фотограф-документалист из Бангладеша. Вот его снимок:

Яшим Салам, Бангладеш , IPPAWARDS 2018

Следующие три места в номинации заняли 47-летний антрополог Вебер, фотограф-документалист Жао и фотограф-путешественник Мио.

Даже не верится, что все эти фотографии были сделаны на iPhone. Вот, что значит, мастера своего дела.

Александр Вебер, Швейцария , IPPAWARDS 2018

Хуапенг Жао, Китай , IPPAWARDS 2018

Зарни Мио, Мьянма , IPPAWARDS 2018

Всего в премии было 18 категорий. И лучшие из них Apple озвучила нам отдельно. Вот, кто победил в номинации абстракция.

Фотограф-любитель, привыкший снимать на iPhone.

Гленн Хоманн, Австралия , IPPAWARDS 2018

iPhone-фотограф, обладатель нескольких наград, путешественница, готовая пойти на все ради уникальных снимков.

Она заняла первое место в категории животные.

Робин Робертис, США , IPPAWARDS 2018

А вот снимок лучшего фотографа в категории архитектура. Получилось и правда необычно.

Массимо Грациани, Италия , IPPAWARDS 2018

Снимать детей тоже нужно уметь. Ведь эмоции у этих людей просто переполняют сознание, и нужно суметь словить нужный момент.

Лучшее фото в категории дети.

Мелиса Баррили, Канада , IPPAWARDS 2018

А вот пейзажи смартфонам Apple даются очень легко. Буквально любой может сделать хороший снимок, приложив немного усилий.

Удивительно, но с этой задачей на ура справился графический дизайнер.

Но это всё победители из других стран. А мы же обещали вам назвать чемпиона из России . Им оказался 31-летний арборист из Твери Антон Круглов.

Он занял второе место в категории природа. Необычно знать, что человек, который занимается сноубордингом, серфингом, вейкбордингом, может снимать так круто. Когда у него только находится на это время?

К слову, отличная фотография, которая могла бы подойти на заставку iPhone. Ещё и снята на него.

Антон Круглов, Россия, IPPAWARDS 2018

На самом деле, победителей оказалось гораздо больше. И вы можете ознакомиться с ними на официальном сайте IPPAWARDS. Посмотрите, это реально круто снято.