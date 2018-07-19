Названы лучшие фотографии на iPhone в 2018 году. В том числе из России 

В том числе из РоссииApple уделяет огромное внимание фотографическим возможностям iPhone. В частности, быстрой скорости работы, позволяющей запечатлеть самые эмоциональные и невероятные моменты из жизни простых людей.
Лучшие из них попадают в список победителей независимой ежегодной премии iPhone Photography Awards. Участие принимают 140 стран мира.
Главным фотографом года был признан фотограф-документалист из Бангладеша. Вот его снимок:
Яшим Салам, Бангладеш, IPPAWARDS 2018
Следующие три места в номинации заняли 47-летний антрополог Вебер, фотограф-документалист Жао и фотограф-путешественник Мио.
Даже не верится, что все эти фотографии были сделаны на iPhone. Вот, что значит, мастера своего дела.
Александр Вебер, Швейцария, IPPAWARDS 2018
Хуапенг Жао, Китай, IPPAWARDS 2018
Зарни Мио, Мьянма, IPPAWARDS 2018
Всего в премии было 18 категорий. И лучшие из них Apple озвучила нам отдельно. Вот, кто победил в номинации абстракция.
Фотограф-любитель, привыкший снимать на iPhone.
Гленн Хоманн, Австралия, IPPAWARDS 2018
iPhone-фотограф, обладатель нескольких наград, путешественница, готовая пойти на все ради уникальных снимков.
Она заняла первое место в категории животные.
Робин Робертис, США, IPPAWARDS 2018
А вот снимок лучшего фотографа в категории архитектура. Получилось и правда необычно.
Массимо Грациани, Италия, IPPAWARDS 2018
Снимать детей тоже нужно уметь. Ведь эмоции у этих людей просто переполняют сознание, и нужно суметь словить нужный момент.
Лучшее фото в категории дети.
Мелиса Баррили, Канада, IPPAWARDS 2018
А вот пейзажи смартфонам Apple даются очень легко. Буквально любой может сделать хороший снимок, приложив немного усилий.
Удивительно, но с этой задачей на ура справился графический дизайнер.
Чарльз Томас, США, IPPAWARDS 2018
Но это всё победители из других стран. А мы же обещали вам назвать чемпиона из России. Им оказался 31-летний арборист из Твери Антон Круглов.
Он занял второе место в категории природа. Необычно знать, что человек, который занимается сноубордингом, серфингом, вейкбордингом, может снимать так круто. Когда у него только находится на это время?
К слову, отличная фотография, которая могла бы подойти на заставку iPhone. Ещё и снята на него.
Антон Круглов, Россия, IPPAWARDS 2018
На самом деле, победителей оказалось гораздо больше. И вы можете ознакомиться с ними на официальном сайте IPPAWARDS. Посмотрите, это реально круто снято.