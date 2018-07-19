Мобильные почтово-кассовые терминалы появятся в Ростовской области

Компания «Мегафон» выиграла тендер на предоставление М2М-услуг "Почте России" на территории Ростова и области. Теперь у почтальонов появятся мобильные почтово-кассовые терминалы с корпоративными симками, они позволят в режиме реального времени собирать информацию о платежах, разгрузив почтовые отделения. Оператор уже выделил для оборудования 1300 М2М-сим-карт. Также в договоре оговорено подключение 100 сим-карт для выгодного общения сотрудников на специальном корпоративном тарифе.

"Рынок М2М активно развивается, всё больше видов устройств подключаются и управляются с помощью передачи данных. Учитывая этот тренд, мы постоянно развиваем M2M-продукты и предлагаем рынку новые возможности и цифровые сервисы, — заявила Елена Никифорова , директор по развитию бизнеса в государственном сегменте Кавказского филиала ПАО «МегаФон».

M2M — общее название технологий, которые позволяют приборам обмениваться информацией друг с другом. Это проводные и беспроводные системы датчиков, которые передают информацию от одного устройства другому. Сегодня M2M-решения применяются в логистике, безопасности, потребительской электронике, промышленности, медицине, энергетике, торговле, ЖКХ и многих других отраслях. На данный момент M2M-соединения составляют 3% от общего числа всех мобильных соединений. В мире 428 сотовых операторов предлагают M2M — а это 40% от всех мобильных операторов.