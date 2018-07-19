Главу Тюмени заставляют озеленять город: у нас в разы меньше деревьев, чем должно быть

По закону на горожанина должно приходиться 16 квадратных метров озелененных территорий. В Тюмени этот показатель — всего около 5 Межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как в Тюмени соблюдается законодательство по озеленению, и выявила ряд серьезных нарушений. Главным из которых является кратная нехватка озелененных территорий. В городе с населением свыше 700 тысяч человек их должно быть в несколько раз больше. На имя врио главы администрации Тюмени Руслана Кухарука уже направили представление об устранении выявленных нарушений.

Мы изучили акт прокурорского реагирования, включающий в себя пять страниц, и обратилась за комментарием в городскую администрацию. Данные природоохранной прокуратуры и городских чиновников не совпали. В администрации заверили, что на одного жителя Тюмени приходится более 20 квадратных метров озелененных территорий. Получается не город, а настоящий оазис. Так, кто прав? Городская администрация, которая уверяет, что зелени в областном центре предостаточно, или природоохранная прокуратура, указывающая на кратный дефицит?

Мы приведем официальные цифры, а выводы делать вам.

Сколько зелени должно быть в городе по закону? И сколько её в Тюмени?

По закону площадь различных садов, парков, скверов и бульваров, размещаемых на территории крупных городов, должна составлять 10 квадратных метров на одного жителя. Плюс к этому еще шесть метров озелененных территорий должно приходитсья на одного человека в жилых районах. В общей сложности на каждого тюменца в городе должно быть 16 квадратных метров зелени.

По информации администрации Тюмени, площадь озелененных территорий общего пользования (парков, скверов и так далее) составляет 1 012 645 квадратных метров. Учитывая, что население города более 700 тысяч, получается, что на одного человека в областном центре приходится 1,31 квадратного метра.

Площадь тюменских лесопарков, к которым относятся Гилевская роща, Затюменский и Гагаринский, составляет 2 618 930 квадратных метров — это 3,4 квадратных метра на одного человека.

Если сложить две эти цифры, то выходит, что площадь озелененных территорий общего пользования, в числе которых скверы, сады, бульвары и лесопарки, насчитывает 3 631 545 квадратных метров. В итоге на одного человека в Тюмени приходится всего 4,73 квадратных метра зелени — это в разы меньше положенного показателя.

В выходные дни Гилевская роща уже с трудом вмещает всех желающих

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов должен составлять не менее 40%, а в районах жилой застройки не менее 25%.

По информации природоохранной прокуратуры, администрация Тюмени не обладает информацией о значении показателя озелененности территории застройки, в том числе в границах жилых районов. И, несмотря на существующий дефицит зелени и деревьев, чиновники продолжают усугублять ситуацию. Один из недавних примеров — решение отдать под застройку лог реки Тюменки.

— Функциональная зона земельного участка площадью 52 672 квадратных метра изменена с озелененной территории общего пользования на общественно-деловую, — сообщается в прокурорском документе.

Сколько должно быть зелени в городских садах и парках?

Александровский сад благоустроили давно, но даже сейчас в нем не хватает зелени

Еще одним нарушением, которое выявила природоохранная прокуратура, является недостаток зелени в городских скверах и парках. Она должна занимать не менее 70% площади. Этому показателю, как выяснилось, сегодня не соответствует даже вполне зеленый по тюменским меркам Александровский сад. Озеленение занимает 63% его площади.

Сколько в Тюмени вырубили и посадили деревьев за последние годы?

В 2015-2017 годах на основании порубочных билетов и незаконно в Тюмени снесли 20 450 деревьев и 256 кустарников (в эту цифру не входят деревья, вырубленные при строительстве объездной). Такие данные приводит тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.

За этот же период высажено 4566 дерева и более 24 тысяч кустарников.

Из них в рамках компенсационного озеленения посажено всего 1417 деревьев и около 7 тысяч кустарников. И это несмотря на большой объем средств, поступивших в бюджет в качестве платы за снос зеленых насаждений, приводит цифры природоохранная прокуратура.

Вырубка в разы превышает объемы посадок

Что говорит администрация по этому поводу

Свой официальный ответ на представление природоохранной прокуратуры администрация Тюмени еще не подготовила, но все нарушения, указанные в акте, обсуждались месяц назад на заседании общественной палаты Тюмени. Оказывается, у городских чиновников совсем другой расчет:

— Показатель обеспеченности населения Тюмени озелененными территориями по состоянию на 1 апреля текущего года составляет 21,2 квадратный метр на человека.

Озелененные территории общего пользования, по данным управ, насчитывают 13 миллионов 711 тысяч квадратных метров. Площадь трех существующих в городе лесопарков составляет 2 618 930 квадратных метров, а численность населения 768 930 человек. Считаем: (13 711 524 + 2 618 930) / 768 382 = 21,2 квадратный метр на человека.

— Отраженный в представлении показатель «Обеспеченность населения Тюмени озелененными территориями» не соответствует фактическим значениям и не отражает показатели, установленные генеральным планом, — пояснили в администрации.

В 2016 году в Тюмени появились два новых сквера: «Серебряные ключи» и «Шахматистов». В текущем планируется создание сквера имени «Льва Ровнина». Во время благоустройства дворов, парков, скверов и зеленых уголков, а также в рамках акции по озеленению ООО «Фортум» в этом году планируют высадить 378 деревьев и 3552 куста.

Что в итоге

Обсудить существующие нестыковки в данных по озеленению представителям прокуратуры и администрации предстоит уже в ближайшее время. Контролёры требуют устранить нарушения закона и привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Редакция 72.ru будет следить за развитием событий.

Достаточно ли в Тюмени деревьев и зелени?

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