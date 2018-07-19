Ещё
Главу Тюмени заставляют озеленять город: у нас в разы меньше деревьев, чем должно быть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу Тюмени заставляют озеленять город: у нас в разы меньше деревьев, чем должно быть 

72.ru 51 минуту назад
Фото: 72.ru
По закону на горожанина должно приходиться 16 квадратных метров озелененных территорий. В Тюмени этот показатель — всего около 5  Межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как в Тюмени соблюдается законодательство по озеленению, и выявила ряд серьезных нарушений. Главным из которых является кратная нехватка озелененных территорий. В городе с населением свыше 700 тысяч человек их должно быть в несколько раз больше. На имя врио главы администрации Тюмени Руслана Кухарука уже направили представление об устранении выявленных нарушений.
Мы изучили акт прокурорского реагирования, включающий в себя пять страниц, и обратилась за комментарием в городскую администрацию. Данные природоохранной прокуратуры и городских чиновников не совпали. В администрации заверили, что на одного жителя Тюмени приходится более 20 квадратных метров озелененных территорий. Получается не город, а настоящий оазис. Так, кто прав? Городская администрация, которая уверяет, что зелени в областном центре предостаточно, или природоохранная прокуратура, указывающая на кратный дефицит?
Мы приведем официальные цифры, а выводы делать вам.
Сколько зелени должно быть в городе по закону? И сколько её в Тюмени?
Проверку организовали не просто так, а по обращению общественника Альберта Фахрутдинова, возглавляющего комиссию по экологической безопасности Общественной палаты
По закону площадь различных садов, парков, скверов и бульваров, размещаемых на территории крупных городов, должна составлять 10 квадратных метров на одного жителя. Плюс к этому еще шесть метров озелененных территорий должно приходитсья на одного человека в жилых районах. В общей сложности на каждого тюменца в городе должно быть 16 квадратных метров зелени.
По информации администрации Тюмени, площадь озелененных территорий общего пользования (парков, скверов и так далее) составляет 1 012 645 квадратных метров. Учитывая, что население города более 700 тысяч, получается, что на одного человека в областном центре приходится 1,31 квадратного метра.
Площадь тюменских лесопарков, к которым относятся Гилевская роща, Затюменский и Гагаринский, составляет 2 618 930 квадратных метров — это 3,4 квадратных метра на одного человека.
Если сложить две эти цифры, то выходит, что площадь озелененных территорий общего пользования, в числе которых скверы, сады, бульвары и лесопарки, насчитывает 3 631 545 квадратных метров. В итоге на одного человека в Тюмени приходится всего 4,73 квадратных метра зелени — это в разы меньше положенного показателя.
В выходные дни Гилевская роща уже с трудом вмещает всех желающих
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов должен составлять не менее 40%, а в районах жилой застройки не менее 25%.
По информации природоохранной прокуратуры, администрация Тюмени не обладает информацией о значении показателя озелененности территории застройки, в том числе в границах жилых районов. И, несмотря на существующий дефицит зелени и деревьев, чиновники продолжают усугублять ситуацию. Один из недавних примеров — решение отдать под застройку лог реки Тюменки.
— Функциональная зона земельного участка площадью 52 672 квадратных метра изменена с озелененной территории общего пользования на общественно-деловую, — сообщается в прокурорском документе.
Сколько должно быть зелени в городских садах и парках?
Александровский сад благоустроили давно, но даже сейчас в нем не хватает зелени
Еще одним нарушением, которое выявила природоохранная прокуратура, является недостаток зелени в городских скверах и парках. Она должна занимать не менее 70% площади. Этому показателю, как выяснилось, сегодня не соответствует даже вполне зеленый по тюменским меркам Александровский сад. Озеленение занимает 63% его площади.
Сколько в Тюмени вырубили и посадили деревьев за последние годы?
В 2015-2017 годах на основании порубочных билетов и незаконно в Тюмени снесли 20 450 деревьев и 256 кустарников (в эту цифру не входят деревья, вырубленные при строительстве объездной). Такие данные приводит тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.
За этот же период высажено 4566 дерева и более 24 тысяч кустарников.
Из них в рамках компенсационного озеленения посажено всего 1417 деревьев и около 7 тысяч кустарников. И это несмотря на большой объем средств, поступивших в бюджет в качестве платы за снос зеленых насаждений, приводит цифры природоохранная прокуратура.
Вырубка в разы превышает объемы посадок
Что говорит администрация по этому поводу
Свой официальный ответ на представление природоохранной прокуратуры администрация Тюмени еще не подготовила, но все нарушения, указанные в акте, обсуждались месяц назад на заседании общественной палаты Тюмени. Оказывается, у городских чиновников совсем другой расчет:
— Показатель обеспеченности населения Тюмени озелененными территориями по состоянию на 1 апреля текущего года составляет 21,2 квадратный метр на человека.
Озелененные территории общего пользования, по данным управ, насчитывают 13 миллионов 711 тысяч квадратных метров. Площадь трех существующих в городе лесопарков составляет 2 618 930 квадратных метров, а численность населения 768 930 человек. Считаем: (13 711 524 + 2 618 930) / 768 382 = 21,2 квадратный метр на человека.
— Отраженный в представлении показатель «Обеспеченность населения Тюмени озелененными территориями» не соответствует фактическим значениям и не отражает показатели, установленные генеральным планом, — пояснили в администрации.
В 2016 году в Тюмени появились два новых сквера: «Серебряные ключи» и «Шахматистов». В текущем планируется создание сквера имени «Льва Ровнина». Во время благоустройства дворов, парков, скверов и зеленых уголков, а также в рамках акции по озеленению ООО «Фортум» в этом году планируют высадить 378 деревьев и 3552 куста.
Что в итоге
Обсудить существующие нестыковки в данных по озеленению представителям прокуратуры и администрации предстоит уже в ближайшее время. Контролёры требуют устранить нарушения закона и привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Редакция 72.ru будет следить за развитием событий.
Достаточно ли в Тюмени деревьев и зелени?
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Да, город очень зеленый, много деревьевДостаточно, но парков и скверов не хватаетНет, раньше зелени было гораздо большеМне все равно, я не обращаю внимания на такие вещиЗелени катастрофически не хватает
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования
72.ru: последние новости
В Тюмени дорогу за администрацией отремонтируют за 19 миллионов рублей Тюменского пенсионера, пропавшего 10 дней назад, нашли мертвым Около трехсот иностранных рабочих устроили забастовку на территории СИБУРа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми76
Российская база в Сирии уничтожила НЛО186
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»96
В Хабаровске умер российский миллиардер39
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Новости партнеров
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение