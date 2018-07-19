«Фестиваль рыжих» и «Кубок золотого зайца»: в Свердловской области продолжается сезон событийных мероприятий

Свердловской области продолжается сезон событийных мероприятий в сфере туризма. Напомним, июль в нашем регионе — рекордный. Помимо крупнейших международных событий, в муниципалитетах Среднего Урала проходит 20 ярких событийных мероприятий.

22 июля Нижний Тагил готовится провести III Фестиваль рыжих. На сайте фестиваля собирают заявки от всех желающих обладателей рыжей шевелюры на участие в параде, который пройдет на набережной Тагильского пруда. Интересно, что участвовать в празднике пригласили всех обладателей оранжевых автомобилей, а также рыжих домашних питомцев. В рамках этого события состоится благотворительный автомобильный ретрофестиваль. Хэдлайнером станет группа «Борис Грим и братья Грим».

Как уточнили в Центре развития туризма Свердловской области, это необычное и яркое мероприятие по итогу конкурсного отбора Совета по развитию туризма региона в этом году получило господдержку. В Нижний Тагил для туроператоров и представителей СМИ будет организован информационный тур.

Еще одно необычное мероприятие в событийном календаре Свердловской области — интернациональный Чемпионат (F. C. I. -CACIL) по бегам борзых за механическим зайцем. «Кубок золотого зайца» состоится в 22 июля в поселке Горный Щит. Как рассказали организаторы — основатели Уральского бегового клуба, в соревнованиях будут участвовать самые быстрые отечественные собаки породы борзая, в том числе вице-чемпионы мира и чемпионы России . Екатеринбургский кинодром, созданный организаторами этого мероприятия, за последние несколько лет стал местом, куда с удовольствием приезжают горожане, чтобы посмотреть соревнования, побыть на свежем воздухе, испытать спортивный драйв и пообщаться с владельцами собак.