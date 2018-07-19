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«Фестиваль рыжих» и «Кубок золотого зайца»: в Свердловской области продолжается сезон событийных мероприятий
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«Фестиваль рыжих» и «Кубок золотого зайца»: в Свердловской области продолжается сезон событийных мероприятий 

Информационный портал Свердловской области 49 минут назад
В Свердловской области продолжается сезон событийных мероприятий в сфере туризма. Напомним, июль в нашем регионе — рекордный. Помимо крупнейших международных событий, в муниципалитетах Среднего Урала проходит 20 ярких событийных мероприятий.
22 июля Нижний Тагил готовится провести III Фестиваль рыжих. На сайте фестиваля собирают заявки от всех желающих обладателей рыжей шевелюры на участие в параде, который пройдет на набережной Тагильского пруда. Интересно, что участвовать в празднике пригласили всех обладателей оранжевых автомобилей, а также рыжих домашних питомцев. В рамках этого события состоится благотворительный автомобильный ретрофестиваль. Хэдлайнером станет группа «Борис Грим и братья Грим».
Как уточнили в Центре развития туризма Свердловской области, это необычное и яркое мероприятие по итогу конкурсного отбора Совета по развитию туризма региона в этом году получило господдержку. В Нижний Тагил для туроператоров и представителей СМИ будет организован информационный тур.
Еще одно необычное мероприятие в событийном календаре Свердловской области — интернациональный Чемпионат (F. C. I. -CACIL) по бегам борзых за механическим зайцем. «Кубок золотого зайца» состоится в 22 июля в поселке Горный Щит. Как рассказали организаторы — основатели Уральского бегового клуба, в соревнованиях будут участвовать самые быстрые отечественные собаки породы борзая, в том числе вице-чемпионы мира и чемпионы России. Екатеринбургский кинодром, созданный организаторами этого мероприятия, за последние несколько лет стал местом, куда с удовольствием приезжают горожане, чтобы посмотреть соревнования, побыть на свежем воздухе, испытать спортивный драйв и пообщаться с владельцами собак.
27 июля в Билимбае пройдет «Строгановская Биеналле», где не только организуют выставку работ художников и фотографов, но и проведут ремесленные мастер-классы и ярмарку фермерских экопродуктов. 28 июля в Полевском состоится фестиваль «Мраморная миля», посвященный Степану Эрьзи — известному скульптору двадцатого столетия.
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