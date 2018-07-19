Кейс: Вампир от «М. Видео» поднял продажи Samsung Galaxy S8

Кредитные программы — существенный драйвер продаж в сегменте цифровой электроники. Рассрочка удобна и выгодна покупателям — разве не прекрасно получить желаемый товар сразу, а платить за него небольшими суммами в течение некоторого времени, при этом не выплачивая никаких процентов?

Новая услуга онлайн-рассрочки на сайте «М. Видео» позволяет приобрести товар, не выходя из дома, заполнив простую анкету. Но, тем не менее, некоторые по-прежнему считают это авантюрой для лентяев или транжир.

Цель кампании: развенчать подобные стереотипы, сделав алгоритм использования онлайн-рассрочки более понятным.

В поддержку платформы агентство TWIGA Communication Group разработало яркую рекламную кампанию, ведущим персонажем которой стал современный и при этом на редкость утончённый… вампир. Его зовут ВиктОр, и он вполне себе преуспевающий молодой юрист.

Михаил Елагин, исполнительный креативный директор TWIGA Communication Group, глава агенства Elagin Utd. :

Так появился наш персонаж — современный вампир Виктор (ударение на О!"), который:

по понятным (и неловким для него в современном мире) причинам не может выйти днём на улицу

испытывает органичную для вампира жажду к чему-то, в данном случае — к конкретному продукту, который можно купить в онлайн-рассрочку

крут по определению, как любой вампир

пытается вписаться в современный мир, поэтому может испытывать временные финансовые трудности, как любой человек.

Продуктовым героем коммуникации стал Samsung Galaxy S8, идеей обладания которого Виктор загорелся не на шутку.

«М. Видео» осталась довольна результатами кампании и планирует развивать мир Вампира Виктора на постоянной основе. Участием в создании новых роликов заинтересовался целый ряд вендоров со своими продуктами.

Итоги кампании:

4 млн человек посмотрели видео в Интернете

90% — средняя продолжительность просмотра при хронометраже в полторы минуты

5,12 — глубина захода на сайт

5 мин. 26 сек. — средняя продолжительность проведения времени на сайте после просмотра ролика

продажи Samsung Galaxy S8 выросли более чем в 4 раза.

В планах «М. Видео» продолжать историю вампира Виктора с новыми персонажами и в новых ситуациях, в которых героям будет помогать онлайн-рассрочка. Уже в этом году появятся ещё несколько роликов, а вселенная Виктора выйдет за рамки OLV — появится онлайн-игра и ряд других интересных форматов, вплоть до набора стикеров.

Первый из серии мини-комикс, посвящённый главному летнему событию нашей страны, уже готов. В нем представлен слоган платформы: «Онлайн-рассрочка от М. Видео. Ненакладная моя!».

Состав творческой группы:

«М. Видео», Samsung (клиент)

Юлия Зарипова , Директор по маркетинговым коммуникациям («М. Видео») Наталия Соколова , Руководитель отдела интернет — дизайна («М. Видео») Вероника Никольская, Руководитель отдела интернет маркетинга («М. Видео») Анна Байрамова, Специалист по категорийному маркетингу («М. Видео») Дарья Талалаева, Менеджер по маркетингу (Samsung)

TWIGA Communication Group (креатив)

Алла Коцюба, управляющий директор (Twiga Total) Эвелина Гольман, Руководитель проекта (Twiga Total) Михаил Елагин, Креативный директор и автор идеи (Elagin United) Вардан Мартиросян, Агентский продюсер (T-16) Анна Оганджанян, Арт-директор (T-16)

Cult (продакшн)