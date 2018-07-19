Московский Губернский театр завершает в конце июля юбилейный сезон

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Московский Губернский театр (МГТ) в пятницу, 27 июля, во Дворце культуры «Балашиха» закроет пятый, юбилейный, сезон показом спектакля «Маленький принц», говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья

Театральная постановка пройдет с участием художественного руководителя театра, народного артиста России Сергея Безрукова и Губернаторского оркестра Московской области.

Ведомство отмечает, что первая премьера МГТ состоялась 22 декабря 2013 года показом спектакля «Нашла коса на камень» по мотивам произведений Александра Островского , режиссером которого стал сам художественный руководитель.

"Сейчас в репертуаре Московского Губернского театра 36 новых спектаклей по русской классике и современной драматургии, в том числе 11 — для детской аудитории. В течение пяти сезонов театр показал более 1,5 тысячи спектаклей, которые посетили 673,1 тысячи зрителей", — говорится в сообщении.

Подмосковная афиша Московского Губернского театра включает практически все муниципальные образования региона — от Талдома до Каширы и от Волоколамска до Коломны