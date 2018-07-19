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В Северное Бутово придут «Московские сезоны»
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В Северное Бутово придут «Московские сезоны» 

Вестник Бутова 51 минуту назад
Фото: Вестник Бутова
В ЮЗАО, в районе Северное Бутово полным ходом идет строительство площадки для проекта «Московские сезоны». Совсем скоро здесь будут проходить фестивали, конкурсы и спортивные мероприятия столичного масштаба.
Строительство осуществляется под контролем государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки». Расположена новая площадка в непосредственной близости от метро по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11. Бутовчане и гости округа смогут стать участниками тематических ярмарок с уникальными продовольственными и промышленными товарами со всей России и из других стран, а также увидеть яркие инсталляции и арт-объекты от российских и зарубежных художников.
Красивые стационарные павильоны уже установлены, открыть площадку намечено в августе. Планируется, что ярмарка будет работать круглый год. Помимо сельскохозяйственной продукции здесь будут продаваться промышленные товары первой необходимости — бытовая химия, текстиль и изделия из пластика.
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