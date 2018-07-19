Профессиональных спасателей в столице стало больше

Безопасности на воде в столице уделяют особое внимание.

— В этом году на 36 процентов увеличили количество общественных спасательных постов. Если в прошлом году их было 83, то в этом уже 113, — сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Владимир Волков . — Стало больше и профессиональных спасателей — с 75 до 120 повысилась численность дежурных смен, обеспечивающих безопасность на воде.

На водоемах города в качестве профилактики на терминальных комплексах демонстрируют ролики с правилами безопасного поведения на воде — видеоматериалы сделаны на русском, английском и испанском языках. Возле водных объектов установлено более 1 200 знаков безопасности и 123 информационных щита. Такие же знаки установлены и на территории водоемов в ЮВАО — ни в одном из них на протяжении многих лет купаться нельзя.

Несмотря на профилактическую работу, количество происшествий на водоемах в столице в этом году увеличилось. Так, за лето уже произошло 56 происшествий, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Большинство несчастных случаев произошло с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии.