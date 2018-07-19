В Уфе чиновник застрял в лифте, когда проверял его работу

Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев 18 июля застрял в лифте дома №10 по улице Зорге, когда проводил контрольный обход домов, об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Глава района проверял объекты, где проводится капремонт. В доме, где случился казус, была произведена замена лифта.

«Зашли в лифт и застряли (скорее вина наша, так как сразу нажали на несколько этажей, а лифт ещё не до конца настроен). Выбило автомат. Вызвали через диспетчера мастера, прибыл всего через 10 минут и выпустил нас. Диспетчеру мы не обозначали, что из администрации», — комментирует Урал Кильсенбаев.

По словам чиновника, подрядчику была выписана рекомендация, а диспетчерская служба и мастер достойны похвалы.

Также он привел цифры: в этом году в Советском районе Уфы будет охвачено различными видами ремонта 95 многоквартирных домов. В 18 работы уже завершены, в 60 — в работе.