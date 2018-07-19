ЕК запустила санкционную процедуру против Венгрии

Такое решение принято из-за из-за принятых Будапештом законов по миграции, сообщила представитель ЕК Наташа Берто.

Еврокомиссия решила сегодня подать в Суд ЕС на Венгрию за нарушение европейского законодательства», — приводит ТАСС слова Берто.

В июне текущего года парламент Венгрии одобрил ряд законопроектов, известных как «Стоп Сорос». Они подразумевают ввод ограничений в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе «иностранного населения».

Законопроект был разработан венгерским правительством. При этом он не распространяется на детей младше 14 лет, которые будут находиться под опекой служб защиты ребенка.

В настоящее время на территории Венгрии проживают порядка 600 мигрантов, чьи прошения о предоставлении убежища находятся в стадии рассмотрения. Они преимущественно живут в открытых лагерях и поэтому могут свободно передвигаться по стране, что, как сочли венгерские власти, не отвечает гарантиям безопасности граждан страны.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса занимала жесткую позицию по отношению к беженцам и была первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, а также начала строительство заборов на своих границах.