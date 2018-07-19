Ещё
ЕК запустила санкционную процедуру против Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕК запустила санкционную процедуру против Венгрии 

News.ru 57 минут назад
Такое решение принято из-за из-за принятых Будапештом законов по миграции, сообщила представитель ЕК Наташа Берто.
«Еврокомиссия решила сегодня подать в Суд ЕС на Венгрию за нарушение европейского законодательства», — приводит ТАСС слова Берто.
В июне текущего года парламент Венгрии одобрил ряд законопроектов, известных как «Стоп Сорос». Они подразумевают ввод ограничений в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе «иностранного населения».
Законопроект был разработан венгерским правительством. При этом он не распространяется на детей младше 14 лет, которые будут находиться под опекой служб защиты ребенка.
В настоящее время на территории Венгрии проживают порядка 600 мигрантов, чьи прошения о предоставлении убежища находятся в стадии рассмотрения. Они преимущественно живут в открытых лагерях и поэтому могут свободно передвигаться по стране, что, как сочли венгерские власти, не отвечает гарантиям безопасности граждан страны.
Венгрия с самого начала миграционного кризиса занимала жесткую позицию по отношению к беженцам и была первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, а также начала строительство заборов на своих границах.
News.ru: последние новости
Фунт засомневался в повышении ставки Кудрин предлагает доработать пенсионную реформу Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми75
Российская база в Сирии уничтожила НЛО179
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»93
В Хабаровске умер российский миллиардер41
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение