«Автодорстрой» займется благоустройством нижегородского парка «Дубки»

ООО «Автодорстрой» стало победителем электронного аукциона на право проведения комплексного благоустройства парка «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте госзакупок.

На аукцион было подано две заявки. Строительная компания «Стройсервис» запросила за работы по контракту 30,295 млн рублей, ООО «Автодорстрой» предложило наименьшую цену — 30,132 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 32,5 млн рублей.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода выделяет средства на благоустройство парка в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018—2022 годы. Подрядчик должен будет спилить аварийные деревья, отремонтировать дорожки, провести земляные работы, а также устройство малых форм: скамейки, урны, качели и так далее. Работы по контракту должны быть завершены до 14 сентября 2018 года.

Ранее администрация сообщала о подготовке плана-схема аукционов по выбору подрядчиков, которые займутся благоустройством общественных территорий Нижнего Новгорода.