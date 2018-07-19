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«Автодорстрой» займется благоустройством нижегородского парка «Дубки»
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«Автодорстрой» займется благоустройством нижегородского парка «Дубки» 

АиФ Нижний Новгород 59 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
ООО «Автодорстрой» стало победителем электронного аукциона на право проведения комплексного благоустройства парка «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте госзакупок.
На аукцион было подано две заявки. Строительная компания «Стройсервис» запросила за работы по контракту 30,295 млн рублей, ООО «Автодорстрой» предложило наименьшую цену — 30,132 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 32,5 млн рублей.
Напомним, что администрация Нижнего Новгорода выделяет средства на благоустройство парка в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018—2022 годы. Подрядчик должен будет спилить аварийные деревья, отремонтировать дорожки, провести земляные работы, а также устройство малых форм: скамейки, урны, качели и так далее. Работы по контракту должны быть завершены до 14 сентября 2018 года.
Ранее администрация сообщала о подготовке плана-схема аукционов по выбору подрядчиков, которые займутся благоустройством общественных территорий Нижнего Новгорода.
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