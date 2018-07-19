Как рождаются бизнес-идеи? Семь предпринимателей делятся своими историями

Бизнес-идеи, как новорожденные, не дают покоя, с ними не спят ночами, первый год их жизни непрост, но в целом их рождение — это драйв, кайф и отрыв от прежней реальности. Как и любимые дети, нередко они рождаются незапланированно, появляясь потому, что их просто очень-очень не хватает для самореализации или просто потому, что без них родитель не представляет своего будущего. Семь основателей компаний рассказали о «рождении» своих бизнесов.

1. На создание проекта меня подтолкнули проблемы с английским

«Регистрация компании и счетов, открытие офиса, настройка бухгалтерии и кадрового учета, документооборот, — когда ты это делаешь впервые, рождается немало негативных эмоций: «Черт, сколько же бюрократии, сколько времени, денег и сил уходит впустую на то, что не имеет никакого отношения к работе, к созданию проекта». Спокойнее относитесь к текущим проблемам. Вам придется привыкнуть к ним, принять как неизбежную составляющую работы».

В 2010 году из-за незнания английского языка я упустил несколько очень интересных вакансий. Например, прошел все этапы собеседования на позицию лидера команды разработчиков олимпийских сайтов и завалил беседу на английском с представителем оргкомитета Олимпиады в Сочи . В общем, из-за проблем с английским я не смог устроиться в две международные компании.

База в английском у меня была, но было сложно воспринимать речь на слух. Этому эффективно ни на каких курсах не учат. Я создал для себя онлайн-сервис и тренировал понимание на слух фраз из различных видео. Мой тренажер нарезал отдельные фразы на слова, а я на слух, как пазл, составлял из них предложение. Чтобы добро не пропадало, я выложил этот тренажер вместе с роликами для всеобщего доступа на сайт learnonline.me. Чуть позже меня осенило, как должен называться сайт, и я купил домен puzzle-english.com.

Чтобы идея стала бизнесом, мне надо было проверить, нужен ли этот тренажер другим людям или же это продукт только для гиков вроде меня. Будут ли за это платить? Получить ответы можно было только опытным путем. Тренажер был бесплатным, но я следил за статистикой — проходят ли пользователи задания до конца, возвращаются ли, что пишут в комментариях. Ежемесячно из своего кармана я тратил 100-150$ на контекстную рекламу, чтобы у меня была целевая аудитория для анализа.

В итоге прошло целых 2 года, прежде чем я созрел взяться за проект всерьез, и причина была в моей основной работе. Тогда я работал в «Яндексе» , где мне все нравилось и для решительных перемен нужны были веские причины.

Это может звучать комично, но толчком к окончательному решению стали слишком хорошие «тепличные» условия работы в компании, где тебе гарантировано стабильное будущее. Я увидел, как в таком монотонном спокойствии проходит вся моя жизнь до самой смерти. Стало страшно. Я понял, что надо увольняться.

Пока я вынашивал идею Puzzle English, проект в моей голове обрастал дополнительными сервисами и идеями. Самые первые сложности были типичны для стартапа — финансирование. И на стадии поиска первичных (посевных) денег и когда стали заканчиваться деньги раунда А, а компания так и не вышла на прибыльную экономику. Потребовались усилия, чтобы сохранить бизнес — мы больше года сидели без денег, заморозив все, что только можно.

В результате всех этих событий я стал спокойнее относиться к текущим проблемам. Я привык, что они всегда есть, как неизбежная составляющая работы. Сегодня, я уверен в том, что идея Puzzle English выдержала проверку временем. Сейчас наша компания прибыльна, мы развиваем новые направления — готовимся к выводу сервиса для изучения английского языка на другие рынки и создаем сервисы для изучения других языков, начиная с русского.

2. Идея для бизнеса пришла в кафе

Сергей Белан, основатель и генеральный директор сервиса для развития внимания, памяти, мышления «Викиум»

«Не отбрасывайте даже самые безумные идеи, пытайтесь в них разобраться. В принятии решения исходите от той потребности, которую эта бизнес-идея в вас закроет. Если это только деньги — вам будет тяжело. Вы должны жить идеей, чтобы она давала вам силы и энергию для развития бизнеса».

Серьезно думать над вариантами бизнес-идей я начал в конце 2012 года, когда работал руководителем в GE Money Bank. Тогда много общался с друзьями и знакомыми на эту тему, и как-то в кафе с приятелем нам пришла в голову идея сделать сайт с когнитивными играми на внимание, память, мышление. Я ей вдохновился, поскольку она находила отклик во мне лично и закрывала основные триггеры — сделать полезный для общества продукт, вернуть Вселенной долг за сохраненную после несчастного случая жизнь и реализовать свои предпринимательские способности.

После трех часов обдумывания мы решили, что надо как минимум попробовать. Договорились составить бизнес-план, который я покажу трем инвесторам, и командой пойти в инкубатор OP:IT за знаниями в создании продукта, продвижении. Там мы оценили рынок, потенциальные возможности и риски и поняли, что ниша когнитивных тренировок в России свободна — рынок не то чтобы не был занят, его не было вообще. С точки зрения инвесторов — это огромный риск, но так как я об этом ничего не знал, то и бояться не мог. Что и дало в итоге возможность его сформировать и занять большую долю.

Путь от идеи до осязаемого продукта мы прошли за полгода. На выходе у нас был сайт с 20 тренажерами в программе тренировок. За это время я ни разу не засомневался, не захотел отступить, напротив — я был заряжен идеей, абсолютно уверен в ценности продукта и в том, что это рабочая бизнес-модель.

Этот период был очень тяжелым для организма: я работал по 19-20 часов в сутки 3 дня в неделю — с 9:00 до 18:30 в банке, потом работал над проектом до 4-5 часов утра. И в таком темпе я жил полгода — до запуска сервиса в декабре 2013 года.

Сложности заключались не только в бешеном темпе и графике — в нашей команде были разные ожидания от проекта, и синхронизироваться в этом у нас не получилось. Мы расстались с первым составом компании, я выкупил их доли, а к проекту присоединился Артем Овечкин . С ним мы стали не просто единомышленниками и партнерами в бизнесе, но и хорошими друзьями. Из этой ситуации я вынес важный урок — при выборе партнеров и сотрудников нужно рассматривать друг друга не только как ресурс, но обязательно как людей. Находить точки личного взаимодействия, общности целей, мотивов. Понимать синхронность\несинхронность.

Проверку временем выдержала не столько бизнес-идея, сколько команда. У нас было много сложностей, но объединенные общей идеей, мы все выдержали и улучшили проект. Появились новые когнитивные тренажеры, специальные курсы, надстройки «Викиум. ПОЛИГЛОТ» и «Викиум. ПРОФЕССИЯ» к программе развития, нейротренажеры. Проект тогда и сейчас — это два разных сервиса. Мы работаем над тем, чтобы наш продукт приносил пользу и удовольствие.

3. Идея появилась при бронировании курсов немецкого в Германии

Марина Могилко, сооснователь LinguaTrip

«Будьте готовы к тому, что первый год может быть совсем плохим. Если у вас хватит веры в свою идею и запала работать, то все будет в порядке».

Практика показывает, что все самые лучшие бизнес-идеи рождаются, когда предприниматель хочет решить свою проблему. Я в 18 лет самостоятельно бронировала курсы немецкого в Германии, потому что у родителей не было возможности платить агентствам $300 за оформление. Школы не любят работать напрямую со студентами — процесс затянулся, но я стояла на своем, очень хотела поехать за границу учить язык.

Еще тогда я подумала, что вот отель можно забронировать на Booking за несколько минут, а со школой так не получается. Что делать? Так появилась идея, а бизнес-проектом она стала после знакомства в институте с Димой Пистоляко. Он предложил сделать компанию по обучению за рубежом, которая не будет брать агентский сборов и предложит цены на курсы ниже, чем в школах, за счет эксклюзивных контрактов и большого потока студентов.

Изначально компания была офлайн, потом мы изучили рынок, поняли, что клиент готов бронировать курсы в интернете, и стали работать над онлайн-платформой. Года три мы вынашивали идею онлайн-платформы. Без Димы я бы думала еще дольше! У меня на тот момент не было опыта работы, а в голове — стандартный путь студента экономического факультета (я закончила математические методы в СПбГУ). К окончательному решению стартовать нас с Димой подтолкнула одногруппница Изольда, которая сказала: «Ребята, я слышала, вы знаете, как можно в Англию поехать язык учить. Помогите мне организовать поездку!». На следующий день мы понеслись к юристу оформлять компанию.

Стартовать было сложно. Первой трудностью стало открытие валютного счета и валютный перевод. Помню, как сидела на полу в банке с компьютером и пыталась сделать этот самый перевод. Мне нужен был код валютной операции, я обратилась к менеджеру и в ответ услышала: «Читайте банковское законодательство!». А там несколько сотен этих кодов. Разбиралась во всем сама.

Еще одна сложность — отсутствие клиентов на старте. В первый месяц у нас их было три. Для меня тогда, как и сейчас, главным мотиватором была обратная связь. Ребята говорили, что поездки с нами на учебу за рубеж меняют их жизнь. После поднятия денег появились финансы на маркетинг, а я как раз стала активно развивать канал на YouTube, который помог привлечь новых клиентов.

Предприниматель часто идет против принятых стандартов. Никогда не знаешь, а выстрелит ли идея. На данный момент мы уже 7 лет в индустрии. Изначально были офлайн-агентством MP Education, а сейчас онлайн-платформа для бронирования языковых курсов за рубежом LinguaTrip. Трансформация произошла серьезная:)

Сейчас мы в основном про технологии, автоматизируем все процессы и стараемся сделать сайт максимально удобным для клиента. Если вы сейчас запускаете бизнес-проект, то надо быстро начать продавать. Запустите пробную версию, предлагайте продукт и параллельно работайте над его улучшением.

4. Идея для проекта пришла во время преподавания

«Для запуска нового продукта не нужно разрабатывать все с нуля. Воспользуйтесь существующими инструментами для создания первого, пусть кривого и косого, но рабочего прототипа. И если прототип окажется востребованным, то можно развивать бизнес дальше».

Я учился в аспирантуре ИТМО. В 2010-2011 году вел у студентов курс про веб-технологии. Я показывал им сложное поведение веб-страниц, используя код одного из сайтов (я был его разработчиком). Некоторые студенты нашли ту страницу, скопировали оттуда код и сдавали как домашку.

Так родилась проблема: как показывать студентам поведение сложного интерфейса, но не показывать код? Решение нашлось: можно показывать не веб-страницу, а ее скриншоты, которые делаются автоматически. Затем можно автоматически сделать скриншоты из кода студентов и сравнить их с эталонными скриншотами.

Идея проекта появилась в конце 2011 года, когда выстрелила codecademy, интерактивные автоматические курсы по программированию. Я понял, что смогу сделать похожие курсы по верстке. От идеи до реализации прототипа прошло полгода. Основная проблема была в отсутствии инструментов, с помощью которых можно было бы собрать платформу для создания курсов. Но постепенно инструменты нашлись, и в начале 2012 года появился прототип. На него ушло около месяца.

Самым сложным на старте было разработать содержание курсов, так как нужно было не только подбирать контент, но и программировать проверки. Первые курсы я делал в одиночку и занимался этим весь 2012 год. В 2013 году проект открылся публично.

Первая попытка монетизации летом 2013 года провалилась. Я пытался зарабатывать, продавая за 100 рублей месячный доступ к курсам. Получалось заработать около 5 тысяч рублей в месяц. В то же время я проходил стартап-акселератор SUMIT от ИТМО и в нем попробовал запустить новый продукт: дорогостоящие профессиональные курсы с наставником, которые длятся месяц и стоят от 10 тысяч рублей. И этот продукт сработал, так как интерактивные курсы привлекали лояльных пользователей, а те покупали профессиональные курсы.

Если сейчас посмотреть на первоначальную идею, то она в итоге сработала. Подписка на интерактивные курсы уже приносит больше миллиона рублей в месяц и есть большой потенциал по масштабированию. Просто нужен был «буксир», который финансировал бы разработку продукта и позволил бы его дотянуть до текущего уровня. Для нас этим буксиром стали профессиональные курсы.

Если вы запускаете проект, то на старте пройдите курсы для стартапов. Там научат любить деньги, продавать и фокусироваться на главном.

5. Когда кризис уничтожил первый проект, мне пришлось делать другой

Евгений Тырнов, сооснователь компании DECART IT-production

«Цифры — наше (бизнеса) все! Начиная бизнес, получите минимальные знания в корпоративных финансах, чтобы правильно вести финансовый учет и планирование с самого начала».

В начале 2015 года кризис уничтожил мое маленькое дело — интернет-магазин бытовой робототехники. Позволить себе идти в наем я не смог и стал думать, что делать дальше. Я хотел развиваться в digital и у меня была сильная экспертиза в электронной коммерции, а у моего брата и соратника — в веб-разработке. Так родилась идея — сделать совместный digital-бизнес. 27 апреля 2015 года мы открыли «Студию братьев Тырновых», которая специализировалась на разработке и развитии интернет-магазинов.

На старте у нас были сомнения, поскольку конкуренция на этом рынке просто колоссальная. У нас совершенно не было портфолио. Как продавать там, где единственный показатель — это портфолио, а его нет? Стартовать нам помог случай. Произошла абсолютно кинематографичная, но реальная ситуация — один из моих старых знакомых-предпринимателей обратился ко мне за советом, где заказать сайт?

Основная сложность была в том, чтобы найти нишу на рынке. Мы были очень амбициозны, активны и агрессивны. Вырывали клиентов у наших конкурентов буквально зубами.

Мы тратили больше, чем зарабатывали и за первые полгода «проели» всю «финансовую подушку»: не умели считать рентабельность проектов, много тратили на неэффективные каналы продвижения, нанимали ненужных людей. Основной вывод, который я тогда сделал: любой бизнес начинается с продаж. Пока нет четкого понимания того, где брать клиентов и как им продавать, стабильного бизнеса не будет.

Наш проект выжил и сильно трансформировался. Мы перешли от разработки и развития интернет-магазинов к разработке сложных больших IT-проектов. Научились их четко считать и управлять рентабельностью, а не брать цифры из головы, как это было при первых продажах. Сейчас в компании отлажены бизнес-процессы, и есть команда профессионалов. Путь к этому был тернист, но, безусловно — очень интересен. В конце 2016 года мы поняли, что давно выросли из «Студии братьев Тырновых» и приняли стратегическое решение провести полный ребрендинг компании.

27 апреля 2017 года в День рождения проекта мы запустили реберндинг: «DECART it-production — компания, которая помогает стартапам и компаниям решать бизнес-задачи с помощью технологий». Новое позиционирование выстрелило, и сегодня к нам обращаются очень разные компании с абсолютно разными нетривиальными и масштабными задачами. Например, мы делаем веб-дизайн для нового интернет-магазина «Аскона» и разрабатываем масштабный маркетплейс, задача которого — консолидировать рынок, на котором работает заказчик.

6. На старте нам помогало большое количество людей

«Активно работайте с пользователями: они лучше вас знают, что им нужно».

В конце 2016 года Макс Древаль планировал свое будущее после «Нетологии», и мы обсуждали, что делать дальше. В итоге Макс дал пару идей, одна из которых воплотилась в moreMMR, а потом переродилась в холдинговую структуру l2p.game.

Остановившись на концепции «e-learning для геймеров», за пару месяцев мы уточнили наш концепт, и очень быстро у нас появился строгий документ, подробно описывающий проект. Мы нашли экспертов из отрасли и новых партнеров для реализации. Так сложилась команда энтузиастов.

Только на самом старте мы сомневались в необходимости нашего проекта для аудитории, но очень быстро проверили этот страх и окончательно поверили в свой продукт.

Для каждой сферы есть маркеры потенциала проекта. Для нас они таковы:

есть похожие успешные проекты на рынке;

рынок огромный, растет, а конкуренты еще не велики и не угрожают;

много бесплатного контента, значит, у аудитории есть сформированный запрос;

доказанная платежеспособность и «привычка» платить у целевой аудитории.

Через полгода мы зарелизили первую версию. А еще через полгода moremmr.com стал полностью функционален, на нем появились первые 20 тысяч пользователей, и мы закрыли первый раунд инвестиций.

За последние 3 месяца у нас появился аналогичный проект по другой игре (morelegends.com), оба проекта выросли по трафику до 100 тысяч в месяц, общая пользовательская база превысила 200 тысяч, мы провели первую конференцию по киберспорту и открыли профильное маркетинговое агентство.

Важным бустером было потрясающее количество людей, которые хотели с нами работать, сотрудничать, инвестировать в нас и всячески поддерживать. Нам очень повезло, что сфера киберспорта очень открыта, есть много данных для анализа, люди готовы делиться знаниями, поэтому было легко входить.

Наш самый знаменательный фейл — неверная «упаковка» контента в первой версии. Мы сделали «строгие» траектории обучения для пользователя, но оказалось, что геймер лучше нас знает, что ему нужно. Пришлось радикально пересматривать продукт. Теперь пользователь сам выбирает нужный ему видеоурок из библиотеки, он по желанию проходит квест, может запустить «анализ матча», и система покажет, какие ошибки он совершал в игре и какую роль они сыграли в его поражении. Актуальная версия получила радикально лучший отклик аудитории.

Если вы сейчас стартуете, то привлекайте внешнюю экспертизу, не бойтесь сразу идти к «большим дядям» — шанс получить ценный совет, а то и классного партнера высок;

работайте быстро. Лучше выкатить бету, получить фидбек и доработать, чем пыхтеть в три раза дольше, а потом… все равно, получить фидбек и опять дорабатывать.

7. Я пытался выбрать профессию для себя и в итоге решил помогать школьникам

«Чтобы помогать большему количеству людей, в компании должны быть деньги на развитие, которые нужно уметь зарабатывать».

Для меня выбор профессии был больной темой, и я в ней разбирался и «для себя, и для друга». Так родилась идея заниматься профориентацией, и, едва окончив школу, я запустил первый онлайн-ресурс, который помогал определить свои сильные стороны. Но в бизнес проект трансформировался только через 10 лет.

В 25 лет я захотел изменить свою жизнь: уже около 9 лет я занимался некоммерческими проектами, и достаточно преуспел в этом направлении — один из моих проектов работал в нескольких регионах. Но я хотел большего.

Я просто понял, что в бизнесе смогу реализовать свою миссию: «Дополнение системы образования индивидуально-ориентированными программами». В теме создания продукта я разбирался, но мне не хватало понимания, как выстроить продажи. Как только я нашел ответы, я сразу начал собирать команду для запуска проекта, который стартовал в декабре 2014 года. Сначала нашим основным продуктом был профориентационный лагерь, с ним мы зашли в 5 регионов страны, создали франшизу.

Сейчас мы создаем онлайн-программы, которые помогают выстроить доверительные отношения между родителями и детьми, через которые они могут решать вопросы, влияющие на судьбу ребенка, например, такие, как выбор будущей профессии. Самой большой сложностью в начале стала неправильно посчитанная цена услуги, так мы ушли в первый минус. С этим вопросом мне помогла справиться мой наставник по программе «Молодежный бизнес России» Тамара Найденова.

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