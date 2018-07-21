Ещё
Бензема опроверг слухи о договорённости с «Миланом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бензема опроверг слухи о договорённости с «Миланом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Реала» Карим Бензема опроверг слухи о договорённостях с «Миланом» о переходе в итальянский клуб. В «Инстаграме» Бензема сообщил, что не договаривался о переходе в «Милан». По словам француза, он ещё не достиг договорённости ни с одной итальянской командой, несмотря на появившиеся слухи.
Ранее итальянские СМИ утверждали, что Бензема может перейти в «Наполи», но слухи опроверг президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Он заявил, что Бензема слишком стар для его команды. В ответ на это утверждение француз назвал Де Лаурентиса «сумасшедшим».
С большой долей вероятности, французский форвард сменит клуб до начала нового сезона. «Реал» планирует провести масштабное изменение состава после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус».
Чемпионат.com: последние новости
Президент России подтвердил, что Россия может принять летнюю Олимпиаду Букмекеры: «Спартак» не оставит шансов израильскому «Ашдоду» в товарищеской игре Обнародовано фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию57
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»670
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии165
Фото кабинета Медведева удивило россиян446
Украина придумала наказание за Крымский мост54
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение