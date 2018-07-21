Бензема опроверг слухи о договорённости с «Миланом» 

Нападающий «Реала» Карим Бензема опроверг слухи о договорённостях с «Миланом» о переходе в итальянский клуб. В «Инстаграме» Бензема сообщил, что не договаривался о переходе в «Милан». По словам француза, он ещё не достиг договорённости ни с одной итальянской командой, несмотря на появившиеся слухи.
Ранее итальянские СМИ утверждали, что Бензема может перейти в «Наполи», но слухи опроверг президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Он заявил, что Бензема слишком стар для его команды. В ответ на это утверждение француз назвал Де Лаурентиса «сумасшедшим».
С большой долей вероятности, французский форвард сменит клуб до начала нового сезона. «Реал» планирует провести масштабное изменение состава после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус».