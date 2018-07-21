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Бензема дал согласие на переход в «Милан»
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Бензема дал согласие на переход в «Милан» 

Советский спорт 40 минут назад
Фото: АРФМ
Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Милане», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
30-летний француз уже обсудил свой возможный переход в клуб с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо и дал согласие на трансфер. А в понедельник на базе «россонери» в Миланелло агенты игрока провели переговоры с представителем «Милана» Людовиком Фатиццо.
«Милан» готов сохранить нынешнюю зарплату Бензема в «Реале», которая составляет девять миллионов евро в год. При этом если нынешний контракт нападающего действует до 2021 года, то итальянцы предлагают подписать соглашение на четыре года.
Теперь все зависит от того, какую цену установит «Реал», который уже продал в «Ювентус» португальца Криштиану Роналду. Также под вопросом будущее в клубе валлийца Гарета Бэйла.
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