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Измайловские школьники познакомились с профессиональными боксерами
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Измайловские школьники познакомились с профессиональными боксерами 

Управа района Измайлово города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Члены Академии бокса посетили городской школьный лагерь, который работает на базе Центра социальной помощи семьи и детям «Измайлово».
В городском летнем лагере «Московская смена», который работает в ЦСПСиД «Измайлово», на прошлой неделе состоялся День бокса. К юным москвичам в гости приехали члены Академии бокса.
Ребята и девчата посмотрели документальный фильм о выпускниках Академии, а также о знаменитых боксерах и узнали много нового о жизни профессиональных спортсменов.
А далее их ждали небольшие занятия по боксу. Члены Академии бокса провели мастер-класс для школьников и вожатых и рассказали о технике обучения этому виду спорта. А наиболее смелые ребята смогли попробовать себя даже в легких спаринговых матчах.
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