Измайловские школьники познакомились с профессиональными боксерами

Члены Академии бокса посетили городской школьный лагерь, который работает на базе Центра социальной помощи семьи и детям «Измайлово».

В городском летнем лагере «Московская смена», который работает в ЦСПСиД «Измайлово», на прошлой неделе состоялся День бокса. К юным москвичам в гости приехали члены Академии бокса.

Ребята и девчата посмотрели документальный фильм о выпускниках Академии, а также о знаменитых боксерах и узнали много нового о жизни профессиональных спортсменов.

А далее их ждали небольшие занятия по боксу. Члены Академии бокса провели мастер-класс для школьников и вожатых и рассказали о технике обучения этому виду спорта. А наиболее смелые ребята смогли попробовать себя даже в легких спаринговых матчах.