В Израиле объяснили, почему едва не сорвалось принятие закона о «доме еврейского народа»

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН напомнил об акции протеста лидера арабского списка в парламенте.

Израиль на законодательном уровне признан «национальным домом еврейского народа». Соответствующий законопроект был принят парламентом страны за одну ночь. Решение поддержали 62 депутата, ещё 55 проголосовали против, двое воздержались. Согласно законопроекту еврейский календарь становится официальным, арабский язык понижается до «особого», а Иерусалим объявляется столицей государства. Ранее арабская часть населения протестовала против документа, сообщает Times of Israel.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН объяснил, почему принятие закона едва не оказалось под угрозой срыва.

«Вся наша коалиция представляет 65 человек. Наверное, кто-то был за границей, кто-то был больной. Поэтому за законопроект только 62 проголосовали. Оппозиция всегда будет голосовать против. Цель оппозиции — свергнуть правительство», — подчеркнул собеседник НСН.

Экс-консул назвал провокацией заявления о сбитом в Сирии самолете Израиля В целом, Алекс Векслер поддержал законопроект. Он также рассказал, что у палестинцев тоже могло бы быть своё государства, если бы они приняли постановление ООН в 1947 году. По словам Векслера, представитель арабов в парламенте устроил акцию протеста.

«У нас есть одно государство еврейского народа. У нас есть треугольник, где вы не увидите ни одного израильского флага, а только палестинские. А все жители являются гражданами Израиля, в том числе депутаты израильского парламента (13 человек). Они проповедуют свою политику против Израиля. Вчера в связи с этим законом глава арабского списка поднял чёрный флаг на трибуне, его тут же сняли с трибуны, потому что нельзя предметы такого рода поднимать», — отметил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля.

Как подчеркнул Алекс Векслер, евреи, которые проживают в Израиле, важны для всего мира.

«Я очень рад, что 45 лет назад приехал в еврейское государство из СССР. Мы стоим на острие войны всего христианско-иудейского мира против ислама. Вся надежда христианского мира на то, что евреи будут держать Иерусалим. Тогда есть возможность на возвращение Мессии. Также мы первыми придумали опреснительные установки. Весь арабский мир задыхается без питьевой воды, а у нас она есть. Дружили бы с нами, научили бы их опреснять воду или продали бы им установки. Владимир Путин Дональд Трамп понимают и уважают друг друга, но если Трампу нужно что-то передать Путину, то это проходит через Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля — прим. НСН). Он нравится и одному, и другому. Поэтому образуется такой триумвират из двух великих государств и одного маленького несчастного — Израиля», — заключил Векслер.

Ранее США рассказали о намерении выделить свыше 21 миллиона долларов на строительство посольства страны в Иерусалиме, сообщает Газета.ру