Налоговые льготы для малого бизнеса принесли донскому бюджету в 1,5 раза больше отчислений

Согласно отчету министр финансов Ростовской области Лилии Федотовой , подобной льготой пользуются более 10 тысяч организаций. В 2017 году из бюджета на это выделили один миллиард рублей. На данный момент региональным Минфином ведется работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах. «В настоящее время методика оценки эффективности налоговых льгот разработана Минфином России, но пока в формате проекта, который неоднократно корректировался, в том числе и с учетом предложений минфина Ростовской области. Этот вопрос рассматривался в Совете Федерации на всероссийском совещании финансовых органов в июне текущего года», — сообщила Лилия Федотова. За минувший год власти Ростовской области предоставили налоговых льгот на общую сумму 2,7 млрд рублей, это 2,3 процента налоговых доходов областного бюджета.