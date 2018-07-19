На Казань обрушился мощнейший ливень. Фото

Гидрометцентр РТ в очередной раз доказал, что не ошибается в прогнозах. На Казань обрушился сильнейший ливень с грозой, как и говорили синоптики. Града пока нет.

Фото: e-Kazan.ru Фото: vk.com Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Вчера в Казани тоже был сильный дождь, но не настолько. Правда, этого было достаточно, чтобы затопить двор в ЖК «Светлая долина». Вода превратила газоны в болото.

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