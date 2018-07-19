Жители калининградского курорта выступили против высотки у моря

Проблема высотного строительства — бич приморских городов. Она приобрела широкое общественное звучание после попытки калининградской компании возвести четырнадцатиэтажный апарт-отель на первой береговой линии города Светлогорска , в нескольких метрах от пляжа и моря.

Местные жители объявили высотке, внешне похожей на стакан, бойкот. Они проводили пикеты, собирали подписи под петициями. И добились прецедентного решения — строительные работы остановили на начальной стадии. Более того, концепции архитектурного развития калининградских курортов вынесли на публичное обсуждение. А на новые строительные проекты региональные власти наложили мораторий — до окончательного утверждения концепций.

Разработку такого документа для Пионерского эксперты завершили в конце прошлого года. Участок на пересечении улиц Комсомольской и Портовой с кадастровым номером 39:19:010206:20, где должна появиться высотка, концепция относит к четырехэтажной общественной зоне. А также к «территории с обязательным прохождением проектов через градсовет». Однако в апреле этого года застройщику выдано разрешение на возведение семиэтажки с двумя подземными этажами.

— Новая высотка, построенная в зоне малоэтажного строительства, будет являться высотной и стилистической доминантой, — подчеркивает активист общественной организации «Пионерский Курорт» Игорь Двойрис. — Следовательно, ее строительство, в соответствии с правилами землепользования и застройки Пионерского городского округа, требует специального согласования. В том числе с использованием механизма публичных слушаний, которые никто не собирался проводить.

В Агентстве по градостроению, архитектуре и перспективному развитию Калининградской области , впрочем, не считают, что семиэтажный многоквартирный дом будет являться высотной доминантой окрестной территории. В правилах землепользования и застройки Пионерского говорится, что под доминантным объектом понимается здание повышенной этажности по отношению к фоновой застройке зоны. А определения самой «фоновой застройки зоны», как утверждают представители ведомства, документ не содержит. Вместе с тем в районе соседней Армейской улицы имеются пяти— и семиэтажные объекты капитального строительства.

— Таким образом, отнести строящийся на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010206:20 многоквартирный жилой дом этажностью семь этажей к доминантному объекту не представляется возможным, — полагает начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков . — Относительно «Концепции развития города Пионерский» следует отметить, что она не является нормативным правовым актом. Содержащиеся в данной концепции положения — это предпроектные разработки. Они являются основой для разрабатываемого в настоящее время нового генерального плана и новых правил землепользования и застройки муниципального образования «Пионерский городской округ».

Жителей курорта аргумент, связанный с уже построенными высотками в районе соседней Армейской улицы, не убедил. Во-первых, потому что с участка на пересечении Комсомольской и Портовой эти многоэтажки не видны. А застройка участка 39:19:010206:20 приведет к радикальному изменению городского ландшафта, привычного для жителей города. Высотка будет видна с двух направлений по улице Комсомольской, заслоняя собой вид на городской парк и на море.

— Во-вторых, потому что это в принципе сомнительный аргумент. Мы, мол, застроили высотками одну часть центра города, и это дает нам право застроить такими же «слонами в посудной лавке» другую центральную часть курорта. Продолжим стучаться во все двери, требуя соблюдения законодательства. Будем думать, опираясь на опыт жителей Светлогорска, о пикетах и кампаниях по сбору подписей. Мы не против того, чтобы город развивался и застраивался. Но это должна быть именно развивающая застройка, о которой говорили региональные власти, объявляя неработающий мораторий. К примеру, трех-четырехэтажные здания, возведенные в едином стиле после обсуждения каждого проекта с жителями. А не высотные монстры, построенные в погоне за прибылью, — подводит итог Игорь Двойрис.

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