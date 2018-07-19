Mastercard собирается массово внедрить в России технологию selfie pay

Mastercard в ближайшее время начнет тестировать в России технологию selfie pay, c помощью которой можно будет оплачивать покупки, подмигнув в камеру телефона, передает РБК.

Как рассказал вице-президент компании Михаил Федосеев на конференции в Москве , технология использует биометрические данные держателя карт. Пользователю необходимо записать видео в телефоне, на котором он моргает, и в следующий раз, чтобы провести оплату, включить режим видеокамеры — и моргнуть.

По словам Федосеева, крупнейшие банки заинтересованы в использовании биометрических решений, подобных selfie pay. Компания планирует в ноябре этого года начать тестировать эту технологию с банками. На 2019 год запланировано массовое внедрение.