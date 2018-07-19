Матвиенко: Законопроект о молодежной политике будет скоро внесен в ГД 

Законопроект о молодежной политике будет вскоре согласован правительством для внесения в Госдуму, надеется спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Проект закона уже прошел через фильтр общественного обсуждения как на федеральном уровне, так и в регионах, и максимально вобрал поступившие из субъектов Федерации отзывы и замечания. Я рассчитываю, что в ближайшее время этот документ будет рассмотрен правительством и согласован для внесения в Государственную думу", — заявила она в четверг на пленарном заседании Палаты молодых законодателей при СФ.
Глава Совфеда также отметила, что подготовка законопроекта о молодежи стала весомым результатом работы Палаты молодых законодателей в весеннюю сессию.
"Мы будем всячески способствовать его активному продвижению", — добавила Матвиенко.