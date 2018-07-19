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В Уфе на набережной убрался челябинский супергерой «Чистомэн»
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В Уфе на набережной убрался челябинский супергерой «Чистомэн» 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе анонимный блогер из Челябинска убрался на набережной. Фото и видео появились в сети. Мужчина называет себя «Чистомэн». Сутью его проекта является попытка донести до общества, что необходимо убирать мусор.
— Провел второй выездной рейд. На этот раз в столице Башкирии, в Уфе. Разгреб свалку на пляже реки Белой. Но это лишь малая часть. Пляж в Уфе очень грязный. Почему местные жители это терпят? Мусор повсюду. Конечно, за один день город сложно понять. Но Уфа мне понравилась. Обязательно вернусь. Надеюсь, она станет чище, — написал «Чистомэн» о своем визите в башкирскую столицу.
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