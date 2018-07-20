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«Россети» начали масштабные учения в Дагестане
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«Россети» начали масштабные учения в Дагестане 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: АиФ
В Дагестане дан старт Всероссийским учениям энергетиков группы «Россети», в результате которых будет значительно модернизирована электросетевая инфраструктура региона. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель группы.
По его словам, группа «Россети» совместно с руководством республики Дагестан приступили к реализации комплекса специальных мер по наведению порядка в электросетевом комплексе региона за счет установки современного электротехнического оборудования силами более 2 тысяч специалистов из практически всех филиалов электросетевого комплекса.
Представитель компании также сообщил о том, что глава Дагестана Артем Здунов поблагодарил «Россети» за проведение учений. Так как, благодаря им удастся ликвидировать технологические нарушения и раскрыть социально-экономический потенциал региона, а также улучшить качество жизни его жителей.
Стартовавшие сегодня в Дагестане учения позволят наладить взаимодействие специалистов различных филиалов группы «Россети» для последующего применение полученных навыков при ликвидации технологических нарушений в любых метеоусловиях.
Группа «Россети» традиционно использует эффект масштаба при решении самых сложных задач в различных регионах, мобилизуя единовременно силы и средства всех своих филиалов — в 2018 году в рамках такого подхода проводятся Всероссийские учения энергетиков в республике Дагестан для решения многолетних закоренелых проблем местного сетевого комплекса.
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