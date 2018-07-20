«Россети» начали масштабные учения в Дагестане

Дагестане дан старт Всероссийским учениям энергетиков группы «Россети» , в результате которых будет значительно модернизирована электросетевая инфраструктура региона. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель группы.

По его словам, группа «Россети» совместно с руководством республики Дагестан приступили к реализации комплекса специальных мер по наведению порядка в электросетевом комплексе региона за счет установки современного электротехнического оборудования силами более 2 тысяч специалистов из практически всех филиалов электросетевого комплекса.

Представитель компании также сообщил о том, что глава Дагестана Артем Здунов поблагодарил «Россети» за проведение учений. Так как, благодаря им удастся ликвидировать технологические нарушения и раскрыть социально-экономический потенциал региона, а также улучшить качество жизни его жителей.

Стартовавшие сегодня в Дагестане учения позволят наладить взаимодействие специалистов различных филиалов группы «Россети» для последующего применение полученных навыков при ликвидации технологических нарушений в любых метеоусловиях.

Группа «Россети» традиционно использует эффект масштаба при решении самых сложных задач в различных регионах, мобилизуя единовременно силы и средства всех своих филиалов — в 2018 году в рамках такого подхода проводятся Всероссийские учения энергетиков в республике Дагестан для решения многолетних закоренелых проблем местного сетевого комплекса.