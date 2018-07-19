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Масштабная инвентаризация в Дагестане завершится к концу августа
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Масштабная инвентаризация в Дагестане завершится к концу августа 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Масштабная инвентаризация земель, имущества и отраслей экономики в Дагестане завершится к концу августа 2018 года, сообщил в четверг председатель правительства республики Артем Здунов.
"К концу августа мы эту работу завершим, — сказал Здунов на совещании у полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). — Она позволит нам иметь четкую инвестиционную карту свободных земель, земель федерального значения, республиканского, муниципального".
В целом, инвентаризация охватывает практически все сферы жизни республики, в том числе, и рынок труда, отметил Здунов. «По оценкам экспертов, объем теневой экономики на сегодняшний день доходит в некоторых отраслях до 60%. Это, прежде всего, наши выпадающие доходы, это те люди, которых мы можем считать безработными, а фактически они трудозаняты», — отметил председатель правительства республики.
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