Масштабная инвентаризация в Дагестане завершится к концу августа

"К концу августа мы эту работу завершим, — сказал Здунов на совещании у полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). — Она позволит нам иметь четкую инвестиционную карту свободных земель, земель федерального значения, республиканского, муниципального".

В целом, инвентаризация охватывает практически все сферы жизни республики, в том числе, и рынок труда, отметил Здунов. «По оценкам экспертов, объем теневой экономики на сегодняшний день доходит в некоторых отраслях до 60%. Это, прежде всего, наши выпадающие доходы, это те люди, которых мы можем считать безработными, а фактически они трудозаняты», — отметил председатель правительства республики.