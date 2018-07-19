В Новогиреево состоялась вторая июльская встреча главы управы с жителями района 

Встреча прошла 18 июля в 19.00 в здании управы района Новогиреево по адресу: Зелёный проспект, 20.
Плановую встречу с населением провел глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв. На мероприятии присутствовали заместитель главы управы Игорь Шевляков, начальник полиции ОМВД по району Новогиреево Дмитрий Склеймин, инспектор 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Константин Мартемьянов, руководитель ГБУ «Жилищник района Новогиреево» Ольга Акимова, руководитель ГКУ ИС района Татьяна Лепендина и председатель Совета ОПОП района Новогиреево Маргарита Каретко. Во встрече с жителями принял участие представитель Центра организации дорожного движения Москвы, главный специалист дирекции ГКУ ЦОДД Дмитрий Чужанов. Основной темой встречи стало озеленение территории района Новогиреево в текущем году. Александр Хрулёв, в частности, сообщил о том, что в рамках программы «Миллион деревьев» в весенний период в Новогиреево высадили семнадцать деревьев и большое количество кустарников — три тысячи семьсот шестьдесят штук, больше, чем во всех остальных районах округа. Осенью в Новогирееве появится двадцать три новых дерева и более тысячи трехсот кустарников. Среди вопросов, заданных жителями на этой встрече, наибольшее количество касалось темы ЖКХ и благоустройства в районе. Примерно треть всех прозвучавших в ходе мероприятия вопросов жителей поступила в адрес представителя ЦОДД и касалась проблем организации дорожного движения на территории района и округа.