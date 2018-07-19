«По усам текло». Как чемпионат мира по футболу повлиял на донскую экономику

Бюджет российского чемпионата мира по футболу в России стал самым большим в истории проведения игр — общие расходы превысили 883 млрд рублей. Потратиться пришлось и дон­ской столице.

По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, мундиаль обошёлся городу в 100 миллиардов рублей. Но пока одни тратили, другие зарабатывали на болельщиках. У кого это получилось лучше всего узнавали « АиФ на Дону ».

Гости дорогие

Задачу заработать на чемпионате мира по футболу ставили множество донских компаний и предпринимателей. Кто-то готовился в этому задолго до начала первенства, а кому-то удалось внезапно сорвать куш. Мы уже писали о том, как особо предприимчивые ростовчане продавали автографы звёзд мундиаля, цены за росчерк Роналду или Неймара доходили до 150 тысяч.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s подсчитали, что больше всего от проведения турнира выиграли именно Ростовская и Калининградская области, где инвестиции, связанные с проведением ЧМ, составили более 9,5% всех годовых капиталовложений.

При этом эксперты не скрывают, что чемпионат стал выгоден лишь краткосрочно. Сектора, которые озолотились от этого события (например, гостиничный бизнес, торговля и общепит), не являются ключевыми для донской экономики. При этом даже в сфере услуг доходы распределились очень неоднородно.

«Когда мы стали единственной ростовской компанией, которая прошла аккредитацию и получила разрешение заезжать на левый берег и в аэропорт (такое право получило ещё Яндекс-такси), нас все поздравляли, мол, заработаете на десять лет вперёд, — признаётся генеральный директор крупной таксомоторной компании Лилия Глущенко. — Но мы тогда уже понимали, что главное — не улететь в минус.

Во-первых, потребовалась серьёзная подготовка, что подразумевало такие же серьёзные траты. Например, на время чемпионата мы заключили договор с языковой школой, с нами круглосуточно работали специалисты, которые знают английский, испанский, арабский и китайский языки.

Во-вторых, игр было всего пять, и за то, чтобы несколько дней кататься по Левбердону, пришлось полгода хлопотать и тратиться. А цены остались на прежнем уровне. Официально аккредитованные таксисты не могли накручивать счётчик. За этим следила специальная служба безопасности, поэтому ни одной лишней копейки с болельщиков не брали, поездка из аэропорта на Левбердон составляла максимум 800 рублей. При этом въезд на левый берег был перекрыт, водителям приходилось заезжать со стороны Батайска , делая крюк в 50 лишних километров.

Несколько раз людей пришлось возить бесплатно. Например, когда четыре швейцарца перепутали гостиницу в Ростове с азовской, или, когда наш сотрудник разыскивал по всему городу мексиканца, забывшего в машине свой айфон. Но мы говорим об аккредитованной компании. А неофициальных кто проверит? Вот они-то нагрелись на болельщиках как следует».

По словам Лилии, разгорячённые иностранные гости после матчей желали праздника. И местные бомбилы с удовольствием им в этом помогали. Фанатов, может, сильно и не обдирали, но за каждого привезённого болельщика стрип-бары и клубы приплачивали таксистам по тысяче рублей. Машины приезжали в увеселительные заведения забитыми под завязку.

По усам текло, в карман попало

Как рассказала «АиФ на Дону» официантка пивного бара на Будённовском Татьяна Кормухина, хозяин заведения с недорогими хмельными напитками намеренно открыл его к чемпионату год назад, взяв большой кредит. После того, как в дон­скую столицу хлынули мексиканцы и бразильцы, долги удалось отбить за четыре дня. В день матча, вернее, в ночь после него, фанаты выпили месячный запас пива. С 10 утра смена из восьми барменов едва успевала раздавать напитки, которые лились рекой до рассвета.

«Хорошо заработали все, нам ежедневно платили премии. Столько чаевых ростовские официанты, наверное, никогда больше не увидят, — говорит Таня. — В итоге, почти все ребята, включая уборщицу, в августе полетят отдыхать за границу. Можем себе позволить!»

А вот донские виноделы, которые надеялись, что наконец-то смогут как-то повлиять на экспорт вин благодаря чемпионату, остались разочарованы.

«Угостить иностранных гостей нашей продукцией не удалось из-за ряда запретов, которые ввело правительство Ростовской области перед мундиалем. В радиусе двух километров от всех ростовских стадионов и вокзалов во время чемпионата было запрещено продавать и употреблять алкоголь в стеклянной таре. То есть мы не просто не смогли как-то показать себя, а напротив, потеряли выручку.

Впрочем, нам не привыкать. Сетевики делают ставку на дешёвую продукцию, если кто-то и берёт донские вина, то на полках магазинов они затеряны, у нас целая проблема, чтобы местные оценили вкус хорошего вина, что уж говорить о загранице, — вздыхает директор виноградар­ского хозяйства Юрий Химичев. И тут же признаётся, что ситуация оказалась на руку опять же нелегальщикам, которые продавали из-под полы палёный алкоголь».

Непредвиденные расходы

Мнение кадрового директора крупной торговой компании Елены Грибовой

«Далеко не все представители ростовского бизнеса выиграли от футбольного праздника.

Для отдельных компаний ЧМ-2018 оказался временной проблемой, потерей части выручки. Например, у нас возникли проблемы с транспортировкой: большегрузным машинам временно запретили движение по привычным улицам, пустили в обход, а так как наше производство связано с продуктами питания, то это создало определённые трудности.

По слухам, ряд предприятий, особенно в центре города, на время игр был вынужден ограничить работу или вообще распустить людей по домам с отпуском за свой счёт. Получается, кто-то лишился зарплаты.

Безусловно, мундиаль кому-то оказался и на руку, особенно выиграли владельцы пивнушек и ресторанов, отельеры, таксисты, в общем, службы сервиса. Но надо понимать, что эти деньги остаются в нашей экономике весьма опосредованно. К тому же часть средств проходит вне поля зрения налоговиков , так как люди щедро расплачивались наличными».

Игра на результат

Директор департамента потребитель­ского рынка Ростовской области Ирина Теларова:

«Думаю, мы ещё долго будем вспоминать чемпионат, весёлых болельщиков, а они — донское гостеприимство. Что касается нашей работы, то уже за время подготовки к мундиалю мы прошли большой путь, тщательно, буквально в «ручном режиме», провели работу с предприятиями потребительского рынка по оказанию услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг.

Департамент, например, промониторил потребительскую сферу в двухкилометрой зоне от стадиона «Ростов-Арена». Кафе, рестораны, закусочные переобучили своих сотрудников: повысили их квалификацию, обучили иностранному языку, разработали новое меню.

В день первого в Ростове матча между Бразилией Швейцарией в центре города прошёл стритфуд-фестиваль «Гастрономическая карта России». На Соборной площади открылись 11 ресторанов мобильной кухни из разных регионов страны, команда фестиваля угощала болельщиков «футбольным меню». Так наши, донские блюда, разошлись на «ура».

Более того, стартовал фестиваль с вручением эксклюзивного съедобного кубка, изготовленного именно для Ростова. Его приготовила местная кафе-пекарня. Больше всего в период чемпионата могли заработать гостиницы, фастфуд, таксисты и продавцы официальной символики чемпионата. Но пока точных цифр общей выручки ресторанов и кафе, которые посещали футбольные болельщики, нет. Главное, что футбольный чемпионат принёс городу и стране нечто большее, чем просто деньги».

Обновлен исторический максимум

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Платов» Ольга Ладейщикова:

«Безусловно, чемпионат благотворно сказался на экономике как региона, так и страны в целом. Дончане выиграли хотя бы потому, что в области появился новый аэропорт. А если судить по работе «Платова» вовремя мундиаля, то это было горячее, но плодотворное для всех время. С 14 июня по 3 июля аэропорт обслужил 257,8 тыс. пассажиров, что на 51% выше аналогичного периода прошлого года.

На 69,9% возросло и количество взлётно-посадочных операций: в дни проведения мундиаля общее количество рейсов на прилёт и вылет составило 2 346 единиц, при этом каждый четвёртый рейс был введён в расписание дополнительно — для перевозки команд, организованных групп болельщиков, официальных делегаций на матчи, проходящие в Ростове. С учётом сезонного туристического потока, это серьёзная нагрузка. И мы не один раз обновили исторические максимумы по суточному пассажиропотоку».