Таинственный олигарх: от кого получала деньги «российский агент» Мария Бутина 

Вчера американские власти опубликовали 17-страничный меморандум о досудебном аресте Бутиной. В документе рассказывается о связях девушки с ФСБ, сговоре с высокопоставленным российским чиновником (предположительно речь идет о зампреде ЦБ Александре Торшине) и интимных отношениях с 56-летним влиятельным американцем — в обмен на возможность жить и работать в США. В этом послужном списке ФБР отмечает еще одну деталь: Бутина хорошо знакома с участниками российского списка Forbes. В переписке девушки упоминается некий «спонсор». Его имя правительство США не раскрывает, но описывает как «известного российского бизнесмена со связями в администрации российского президента», регулярно путешествующего в США и обладающего состоянием в $1,2 млрд за 2018 год по оценке Forbes.
В 2018 году в рейтинге Forbes оценку состояния на $1,2 млрд получили одиннадцать бизнесменов — не считая Елены Батуриной. Кто эти люди и как они связаны с США?
Заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов в своем Телеграмм-канале уже предположил, что этим «спонсором» Бутиной мог бывший сенатор Глеб Фетисов, который в конце 2016 года зарегистрировал в Голливуде продюсерскую компанию Fetisoff Illusion Films Aldamisa Entertainment (сокращенно FIFA Entertainment). Первым проектом станет фильм «Мария» с бюджетом более $50 млн, инвестором выступает миллиардер Карлос Слим Элу (№7 в глобальном списке Forbes, оценка состояния — $66 млрд). Кроме того Шуманов указал, что Фетисов был хорошо знаком с Александром Торшиным: они работали в одном комитете в Совфеде и вместе играли в гольф. Фетисов через представителя поспешил опровергнуть предположение Шуманова. «Полная ерунда», — заявил он изданию The Bell, отметив, что Фетисов не был в США пять лет, поскольку находится под подпиской о невыезде. Действительно, в феврале этого года главному редактору «Московского комсомольца» Павлу Гусеву пришлось лично просить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина попросили разрешить Фетисову поехать в США на вручение премии «Оскар».
Зато не отказывал себе в визитах в США Зиявудин Магомедов, чье состояние также оценивается в $1,2 млрд Последние несколько лет — до того как оказаться в СИЗО по обвинению в создании ОПГ и хищении бюджетных средств — миллиардер активно выстраивает имидж предпринимателя, увлеченного новейшими технологиями. Он несколько раз в год летает в Кремниевую долину и входит в совет директоров проекта Hyperloop One, в который через фонд Caspian VC вложил, по словам его представителя, как минимум $50 млн В день своего ареста Магомедов тоже планировал отправиться с Соединенные Штаты: помимо боевого оружия у бизнесмена при обыске были обнаружены билеты в Майами. У Магомедова тоже были хороше знакомые во власти: его бывший однокурсник — экс вице-премьер Аркадий Дворкович.
Похоже, однако, что, по мнению американских властей, все российские бизнесмены так или иначе близки к чиновникам. По такому принципу якобы составлялся «кремлевский список», оказавшийся перепечаткой рейтинга российских долларовых миллиардеров Forbes. В 2018 году в списке миллиардеров появилось несколько новичков — в «кремлевском списке» их по понятным причинам нет. Из них оценку состояния в $1,2 млрд получили сразу трое. Среди них топ-менеджер и совладелец титанового гиганта ВСМПО-Ависма Михаил Шелков, которого неофициально называют «финансистом» Сергея Чемезова — главы «Ростеха» и друга Владимира Путина. Два других — партнеры и совладельцы корпорации «Технониколь» Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. В список потенциальных спонсоров Марии Бутиной попали еще два миллиардера, руководящих совместным бизнесом: братья Айрат и Радик Шаймиев, владеющие холдингом ТАИФ, в состав которого входят химические и нефтегазовые предприятия Татарстана.
Состоянием в $1,2 млрд обладает один действующий чиновник. Это Леонид Симановский — депутат Госдумы последних трех созывов и экс-партнер главы «Новатэка» Леонида Михельсона. Его сосед в рейтинге Forbes — экс-сенатор и нынешний глава группы ЛСР Андрей Молчанов. Замыкает список бизнесменов с состоянием в $1,2 млрд человек, которому уже не первый год запрещен въезд в США. Это Борис Ротенберг, попавший под американские и европейские санкции из-за дружбы с Владимиром Путиным еще в 2014 году.
Зиявудин Магомедов Рейтинг Forbes: №81 Состояние: $1200млн
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Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн
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Борис Ротенберг Рейтинг Forbes: №83 Состояние: $1200млн
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Радик Шаймиев Рейтинг Forbes: №88 Состояние: $1200млн
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Андрей Молчанов Рейтинг Forbes: №82 Состояние: $1200млн
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Леонид Симановский Рейтинг Forbes: №85 Состояние: $1200млн
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Айрат Шаймиев Рейтинг Forbes: №87 Состояние: $1200млн
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Сергей Колесников Рейтинг Forbes: №80 Состояние: $1200млн
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Игорь Рыбаков Рейтинг Forbes: №84 Состояние: $1200млн
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Михаил Шелков Рейтинг Forbes: №89 Состояние: $1200млн
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