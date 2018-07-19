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Еврокомиссия подала в суд на Германию и Венгрию
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Еврокомиссия подала в суд на Германию и Венгрию 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Европейская комиссия обратилась в Суд Европейского союза в связи с неполным выполнением Германией и Венгрией положений третьего энергопакета ЕС, сообщает пресс-служба комиссии.
«Германия не обеспечила полное соблюдение правил, касающихся полномочий и независимости национального регулирующего органа. В частности, регулирующий орган не пользуется полной свободой действий в части установления сетевых тарифов и других условий доступа к сетям и обеспечения баланса услуг, поскольку многие элементы, необходимые для установки тарифов и условий во многом заложены в принятых федеральным правительством положениях», — говорится в сообщении.
По мнению Еврокомиссии, Венгрия также некорректно выполняла положения третьего энергопакета ЕС в части установления сетевых тарифов. Как отмечает ЕК, «венгерское законодательство исключает определенные типы расходов из расчетов электроэнергетических и газовых сетевых тарифов в нарушение принципа возмещения издержек по тарифам». Кроме того, по мнению ЕК, «Венгрия приняла поправки в собственное энергетическое законодательство, которые подвергают риску право операторов рынка на полный судебный надзор за решениями национального регулятора по сетевым тарифам».
Третий энергопакет ЕС в области электроэнергетики и газа утвержден в 2009 году и предусматривает, в частности, ограничения для вертикально интегрированных компаний на владение и управление газотранспортными сетями. Согласно законодательству, такие компании должны выделить бизнес по транспортировке газа.
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