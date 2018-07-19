Ещё
«Качество на высоте»: гастарбайтеры-нелегалы строили школу в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Качество на высоте»: гастарбайтеры-нелегалы строили школу в Крыму 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На строительстве новой школы на Челноковском массиве в Феодосии Республики Крым были обнаружены иностранные граждане, которые работали без разрешительных документов. Пятерых гастарбайтеров выявили сотрудники миграционной службы.
Как сообщили в пресс-службе, работодателя оштрафуют, за данное нарушение, на 500 тысяч рублей. Отмечается, что за аналогичное несоблюдение закона заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей и кафе «День и ночь», которое находится в районе Привокзальной площади города.
Сотрудники миграционной службы рассказали, что данная ситуация с иностранцами без документов в Феодосии носит контролируемый сезонный характер. Сотрудники МВД вместе с работниками городского отдела ФСБ ведут постоянную работу по выявлению на территории муниципального округа нелегальных мигрантов.
«ФедералПресс» напоминает, что гастарбайтеров предложили заменять российскими пенсионерами.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития» «Введение НДС для иностранных интернет-магазинов – правильное решение» Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми75
Российская база в Сирии уничтожила НЛО179
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»93
В Хабаровске умер российский миллиардер41
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение