«Качество на высоте»: гастарбайтеры-нелегалы строили школу в Крыму

На строительстве новой школы на Челноковском массиве в Феодосии Республики Крым были обнаружены иностранные граждане, которые работали без разрешительных документов. Пятерых гастарбайтеров выявили сотрудники миграционной службы.

Как сообщили в пресс-службе, работодателя оштрафуют, за данное нарушение, на 500 тысяч рублей. Отмечается, что за аналогичное несоблюдение закона заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей и кафе «День и ночь», которое находится в районе Привокзальной площади города.

Сотрудники миграционной службы рассказали, что данная ситуация с иностранцами без документов в Феодосии носит контролируемый сезонный характер. Сотрудники МВД вместе с работниками городского отдела ФСБ ведут постоянную работу по выявлению на территории муниципального округа нелегальных мигрантов.