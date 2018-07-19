«Домашний Очаг» тестирует отбеливание зубов: это работает?

Екатерина Савилова менеджер редакции

Для начала я отправилась на консультацию к главному врачу клиники Марине Владимировне колесниченко. Заболеваний зубов и десен у меня не обнаружили, но мой натуральный цвет эмали оказался достаточно сложным, с желтым и сероватым оттенками.

Перед процедурой на десны нанесли изолирующий материал, который твердеет под воздействием воздуха и позволяет защитить межзубные участки и мягкие ткани; на глаза надевают специальные очки, защищающие от ультрафиолета. Далее зону улыбки покрыли отбеливающим гелем, который активизируется под действием УФ-излучения. Мне провели 4 цикла, каждый из которых длился по 15 минут.

Первые два цикла проходили при максимальной мощности лампы, после этого я почувствовала легкий дискомфорт, и на два следующих цикла лампу установили на средний режим. Завершающий этап: обработка зубов реминерализирующим гелем, который помогает снизить чувствительность и насытить зубы минералами. Результат: в зеркале я увидела зубы своей мечты! Прекрасный белый оттенок, который был на несколько тонов светлее исходного цвета. Больше всего меня поразила естественность цвета. Можно подумать, что мне просто повезло родиться с белыми зубами!

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Татьяна Колобова кулинарный редактор

Про отбеливание я задумывалась давно. Говорила себе: «Ну, когда-нибудь — обязательно». Но не было времени, чтобы выбрать клинику, записаться, настроиться… когда я узнала про сервис Emalica, который делает отбеливание прямо дома или в офисе, я поняла, что это мой вариант. Мы назначили время и провели процедуру прямо в офисе, в переговорной комнате.

Процесс отбеливания зубов в Emalica не является медицинской услугой, это эстетическая процедура, и специальных условий не требуется. А все инструменты и расходные материалы в чемоданчике специалиста — одноразовые. Для начала с помощью специальной палетки я определила свой естественный оттенок эмали. Затем при помощи спонжа нанесла пенящийся спрей-активатор и тщательно «почистила» им зубы. специалист протянул мне прозрачную силиконовую капу с гелем, которую я надела и села под светодиодную лампу холодного свечения, которая усиливает и ускоряет действие геля. Один раунд — 15 минут.

Можно читать книгу, листать новостную ленту или проверять почту с телефона. Далее — все сначала, и еще два раунда. Ощущения не болезненные, легкий холодок, не более того. еще несколько дней после процедуры я ощущала чувствительность десен, когда чистила зубы, но это не назвать дискомфотом. результат порадовал — зубы стали на два тона светлее!

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Для начала меня пригласили в Авторскую стоматологию «созвездие» на консультацию, где стоматолог осмотрел мои зубы и дал рекомендации. По его совету предварительно я сходила на гигиену полости рта. сначала доктор сделал снимки моих зубов прибором, который показывает степень белизны каждого зуба по специальной схеме. В конце это делается повторно — чтобы показать, какие изменения произошли.

Само отбеливание — это нанесение на зубы геля, а затем химическая реакция происходит под воздействием специальной лампы в течение 15 минут. Такие сеансы повторяются 3 раза. На протяжении всего времени доктор находится рядом, спрашивает о самочувствии, а если появились неприятные ощущения, может уменьшить интенсивность излучения. небольшие «прострелы» я почувствовала только на третьем этапе. Это было немного неприятно, не более того. после процедуры зубы выглядели просто отлично — хотелось скорее продемонстрировать коллегам свою белоснежную улыбку. 48 часов нужно было соблюдать «белую» диету — никакого кофе, чая, красного вина и ягод. но это уже не самое страшное испытание.

Авторская стоматология «Созвездие» Отбеливание Amaizing White Стоимость 9 000 руб.

Я кофеман со стажем, и цвет моих зубов был далек от природной белизны. Я выбрала химическое отбеливание Opalescence BOOST Pf 40%. методика обещала быть щадящей, без использования ультрафиолетовой лампы. Вся процедура заняла не более часа.

Сначала мне на десны нанесли защитный гель. Отбеливающее средство представляло собой гель-активатор красного цвета и 40%ный раствор перекиси водорода. при мне врач смешала в шприце два препарата, после чего нанесла на зубы. мы провели два 20-минутных сеанса. Больно не было, но сидеть долгое время с открытым ртом не слишком комфортно. Не очень приятные ощущения возникали, когда гель случайно попадал на язык. Язык немного покалывало, и он казался пересохшим.

Эффект я увидела сразу: зубы стали светлее на два тона. при этом цвет зубов не был однородным: одни участки были светлее, а другие — желтее. Врач пообещала, что со временем тон сровняется, так и случилось. Болезненные ощущения начались уже после процедуры — зубы простреливало и пришлось выпить обезболивающее. Лично меня результат удовлетворил: фарфоровой белизны я не хотела, но мои зубы приобрели здоровый естественный цвет.

Центр превентивной медицины NL-Clinic Отбеливание Opalescence BOOST Pf 40% Стоимость 8 490 руб.

Зачем нужна профессиональная чистка зубов?

Дело в том, что даже при самой тщательной ежедневной чистке зубов в полости рта все равно со временем образуются отложения. Вначале образуется мягкий налет. Обычно это происходит в тех участках, которые не очищаются сами по себе в процессе жевания. Мелкие остатки пищи и бактерии склеиваются, постепенно укрепляясь. Налет твердеет и превращается в зубной камень. Тогда избавиться от него поможет лишь профессиональная чистка зубов в кабинете стоматолога.

Чем опасен зубной камень? Главным образом, тем, что он может уходить глубоко в десневой канал. Десна начинает кровоточить, развивается воспалительный процесс. Иногда десна даже начинает отслаиваться от зуба, а сам зуб — шататься. Профессиональную гигиену рекомендуется делать 1–2 раза в год и обязательно посещение врача-гигиениста до начала стоматологического лечения. Почему?

Во-первых, проведение профилактических процедур положительно скажется на состоянии десен, а при постановке пломбы это очень важный момент.

Во-вторых, отсутствие зубных отложений позволит стоматологу обнаружить кариес на более ранней стадии.

В-третьих, после гигиенической чистки зубов врач-стоматолог более точно сможет подобрать оттенок новой пломбы и обеспечить прогнозируемость дальнейшего лечения.

ЭФФЕКТИВНО ЛИ ДОМАШНЕЕ ОТБЕЛИВАНИЕ?

Существует несколько способов отбеливания зубов в домашних условиях.

Сразу стоит сказать, что речь идет не о популярной в прошлом чистке зубов содой, перекисью водорода или лимоном. Ничего, кроме поврежденной эмали, это не даст. Очень популярный способ — отбеливающие полоски. На прозрачную пленку, которая наклеивается на зубы, нанесен отбеливающий гель, растворяющий зубной налет. Необходимо провести несколько процедур для достижения заметного эффекта. Плюсы такого способа — низкая цена по сравнению с процедурами профессионального отбеливания в клинике и удобство. Но есть и минусы.

Вещество, которым пропитаны полоски, довольно агрессивное и может привести к чувствительности зубов. Гель при неаккуратном использовании также может попасть на десны и вызвать раздражение.

Еще один популярный домашний метод — карандаши-отбеливатели. Принцип действия примерно тот же, что у полосок, но гель для удобства нанесения сделан в виде маркера. Эффективность применения таких отбеливателей невысокая, поскольку концентрация действующих веществ в них достаточно мала.

Еще один инновационный метод домашнего отбеливания зубов — съемные капы с гелем. Такие капы нужно носить полчаса в день в течение двух-трех недель. Можно купить уже готовые капы, но более эффективно будет заказать их по слепку своих зубов у стоматолога. Но и у этого метода есть минусы. Гель может попасть на десны и травмировать их. Кроме того, регулярное применение капы может провоцировать рецессию десны.

Таким образом, домашнее отбеливание, несмотря на свою доступность, имеет ряд серьезных недостатков. Кроме того, не забывайте, что любое отбеливание нужно проводить только после консультации со стоматологом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА

Примерно за час до процедуры у стоматолога нужно принять таблетку обезболивающего. Анестезия во время современного отбеливания не нужна. 48 часов после процедуры необходимо соблюдать «белую» диету и еще 2 недели избегать красящих продуктов (ягоды, соусы, соки, черный кофе) и пользоваться гелем или пастой для реминерализации.