В Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы, пока этот вопрос рассматривали в Госдуме

Молодой человек вышел с двумя плакатами против пенсионной реформы Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы. На фото, появившихся в группе «» мужчина в красной футболке держит плакаты: «В гробу увидим эту пенсию» и «Не хочу умереть на работе» и стоит рядом со входов в офис Пенсионного фонда по ул. Зорге. — Одиночный пикет у здания пенсионного фонда в Кургане. Член Ленинского комсомола мужественно отбивался от нападок полиции! Ленинский комсомол против пенсионной реформы, — сообщается в группе организации. Им заинтересовались лишь пара прохожих и сотрудник полиции, который посмотрел плакаты. Акция приурочена к рассмотрению поправок в пенсионное законодательство Государственной думой . Сегодня депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении. Поправки в закон можно будет предлагать до 24 сентября. До этого в Кургане прошли два многочисленных митинга. Одну акцию организовали КПРФ , сторонники политика Алексея Навального партии «Яблоко» . Он прошёл у кинотеатра «Россия». Второй митинг федерации профсоюзов региона состоялся 12 июля в центральном парке Кургана. Одновременно с ним прошло заседание Курганской областной думы, где большинством голосов депутаты поддержали реформу, предложенную правительством. Против высказались только представители оппозиционных партий.