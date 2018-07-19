Ещё
В Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы, пока этот вопрос рассматривали в Госдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы, пока этот вопрос рассматривали в Госдуме 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Молодой человек вышел с двумя плакатами против пенсионной реформы
В Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы. На фото, появившихся в группе «» мужчина в красной футболке держит плакаты: «В гробу увидим эту пенсию» и «Не хочу умереть на работе» и стоит рядом со входов в офис Пенсионного фонда по ул. Зорге.
— Одиночный пикет у здания пенсионного фонда в Кургане. Член Ленинского комсомола мужественно отбивался от нападок полиции!
Ленинский комсомол против пенсионной реформы, — сообщается в группе организации.
Им заинтересовались лишь пара прохожих и сотрудник полиции, который посмотрел плакаты. Акция приурочена к рассмотрению поправок в пенсионное законодательство Государственной думой. Сегодня депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении.
Поправки в закон можно будет предлагать до 24 сентября.
До этого в Кургане прошли два многочисленных митинга. Одну акцию организовали КПРФ, сторонники политика Алексея Навального и партии «Яблоко». Он прошёл у кинотеатра «Россия». Второй митинг федерации профсоюзов региона состоялся 12 июля в центральном парке Кургана. Одновременно с ним прошло заседание Курганской областной думы, где большинством голосов депутаты поддержали реформу, предложенную правительством. Против высказались только представители оппозиционных партий.
45.ru: последние новости
Теперь почтальоны: в Кургане мошенники представляются сотрудниками «Почты России» В Кургане с владельцем киоска в Шевелёвке расторгли договор аренды, чтобы починить трубы «Мечта — встретить уральского мишку»: Велокурган покоряет самую высокую гору Свердловской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми75
Российская база в Сирии уничтожила НЛО179
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»93
В Хабаровске умер российский миллиардер41
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение