В Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы, пока этот вопрос рассматривали в Госдуме 

Молодой человек вышел с двумя плакатами против пенсионной реформы
В Кургане прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы. На фото, появившихся в группе «» мужчина в красной футболке держит плакаты: «В гробу увидим эту пенсию» и «Не хочу умереть на работе» и стоит рядом со входов в офис Пенсионного фонда по ул. Зорге.
— Одиночный пикет у здания пенсионного фонда в Кургане. Член Ленинского комсомола мужественно отбивался от нападок полиции!
Ленинский комсомол против пенсионной реформы, — сообщается в группе организации.
Им заинтересовались лишь пара прохожих и сотрудник полиции, который посмотрел плакаты. Акция приурочена к рассмотрению поправок в пенсионное законодательство Государственной думой. Сегодня депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении.
Поправки в закон можно будет предлагать до 24 сентября.
До этого в Кургане прошли два многочисленных митинга. Одну акцию организовали КПРФ, сторонники политика Алексея Навального и партии «Яблоко». Он прошёл у кинотеатра «Россия». Второй митинг федерации профсоюзов региона состоялся 12 июля в центральном парке Кургана. Одновременно с ним прошло заседание Курганской областной думы, где большинством голосов депутаты поддержали реформу, предложенную правительством. Против высказались только представители оппозиционных партий.