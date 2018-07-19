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Доходы Lietuvos gelezinkeliai в 2018 году выросли до 222 млн евро
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Доходы Lietuvos gelezinkeliai в 2018 году выросли до 222 млн евро 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По данным Lietuvos gelezinkeliai, увеличение доходов в основном было обусловлено ростом грузопотока. В первом полугодии компания перевезла 27 млн тонн грузов, или на 11% больше, чем в прошлом году в то же время, сообщает LG. Количество
«Улучшающиеся показатели деятельности LG подтверждают — выбранное стратегическое направление, ориентированное на увеличение эффективности деятельности, внедрение инноваций, создание стоимости клиентам и развитие новых услуг дают ощутимые результаты. Организация меняется и становится современной, соответствующей международным стандартам прозрачности, а недавно представленная долгосрочная стратегия до 2030 года очерчивает устойчивый рост деятельности и закрепляет наше обязательство создавать пользу для государства», — сказал генеральный директор компании Мантас Бартушка.
В долгосрочной стратегии LG наметила цель до 2030 года вдвое увеличить количество пассажиров— с 4,7 млн до 8 млн, удвоить стоимость группы предприятий, на 60% — с 448 млн евро до 725 млн евро — увеличить годовые доходы, на 30% — с 53 до 70 млн тонн — увеличить объёмы перевозимых за год грузов. В модернизацию и развитие инфраструктуры до 2030 года всего планируется инвестировать около 7 млрд евро. Инвестиции позволят улучшить безопасность и увеличить мощность железных дорог.
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