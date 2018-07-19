Архитекторы.рф. Градостроителям открыли площадку для бесплатного профессионального образования

Фото Ениной Елены и Игоря ПреображенскогоАрхитекторы.рф. Градостроителям открыли площадку для бесплатного профессионального образованияИнститут медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и АО «ДОМ.РФ» при поддержке министерства строительства России запустили программу бесплатного профессионального образования для российских архитекторов, градостроителей, проектировщиков, профильных специалистов региональной и местной власти.

До 20 декабря все желающие пройти такое обучение могут зарегистрироваться на сайте архитекторы.рф и до декабря 2018 года принять участие в онлайн-курсах: смотреть видеолекции, анализировать уже реализованные проекты, получить инструкции и тексты для самостоятельного изучения. Таким образом, участники online-этапа ознакомятся с принципами формирования комфортной городской среды и методами работы ведущих проектных бюро. В дальнейшем им предстоит подтвердить свои знания на тестировании.

10-12 августа состоится тестовый отбор слушателей в программу офлайн-обучения, которое пройдет с сентября по декабрь для ста лучших участников проекта.