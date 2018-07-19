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Архитекторы.рф. Градостроителям открыли площадку для бесплатного профессионального образования
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Архитекторы.рф. Градостроителям открыли площадку для бесплатного профессионального образования 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Ениной Елены и Игоря ПреображенскогоАрхитекторы.рф. Градостроителям открыли площадку для бесплатного профессионального образованияИнститут медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и АО «ДОМ.РФ» при поддержке министерства строительства России запустили программу бесплатного профессионального образования для российских архитекторов, градостроителей, проектировщиков, профильных специалистов региональной и местной власти.
До 20 декабря все желающие пройти такое обучение могут зарегистрироваться на сайте архитекторы.рф и до декабря 2018 года принять участие в онлайн-курсах: смотреть видеолекции, анализировать уже реализованные проекты, получить инструкции и тексты для самостоятельного изучения. Таким образом, участники online-этапа ознакомятся с принципами формирования комфортной городской среды и методами работы ведущих проектных бюро. В дальнейшем им предстоит подтвердить свои знания на тестировании.
10-12 августа состоится тестовый отбор слушателей в программу офлайн-обучения, которое пройдет с сентября по декабрь для ста лучших участников проекта.
Специалисты, зачисленные на очную образовательную программу, получат возможность изучить проекты качественной городской среды в городах России и Европы, обменяться опытом с их авторами. Кроме знаний и практического опыта, по итогам они получат площадку для профессионального обсуждения своей работы в будущем.
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