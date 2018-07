Что происходит с World of Warships?

Компания Wargaming вошла в историю, выпустив в 2010 году знаменитый и чрезвычайно популярный танковый боевик World of Tanks. Но этого ей показалось мало, и через три года началось тестирование World of Warplanes и World of Warships. И оба проекта поначалу не встретили с особенным энтузиазмом. Но время идёт, разработчики не сидят сложа руки, а онлайновые игры порой могут поменяться до неузнаваемости, мы знаем много примеров тому, в том числе печальных.

Как же провела три года с момента выхода «игра о корабликах»? Мы решили разобраться, и итогом стал обширный спецматериал с анализом того, что изменилось в игре с релиза и куда нас привела эволюция World of Warships.

За неполных три года World of Warships обросла множеством мелочей и полезных примочек, без которых теперь сложно представить её геймплей. Верится с трудом, но на старте в игре не было даже голосового чата, и общаться со случайными сопартийцами приходилось только текстом! Со временем разработчики добавили в игру поддержку звуковых сообщений — а ещё смену погодных условий, лутбоксы за набранный опыт, новый клановый ресурс «нефть», эффективное сглаживание MSAA, тренировочную комнату для испытаний кораблей и много чего ещё.

Эволюция World of Warships. Что изменилось c релиза?

Что будет происходить с кораблями, а также танками и самолётами марки Wargaming? Мы следим за состоянием дел в этих играх и, возможно, со временем подобный анализ сделаем и для других проектов компании.