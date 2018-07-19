#CпросиWday: получи бесплатную консультацию у юриста

Сегодня, 19 июля, в соцсетях Wday.ru наш эксперт ответит на вопросы всех желающих.

Хорошего адвоката днем с огнем не сыщешь! То слишком много просит, то недостаточно опыта… Если вам знакома ситуация, то у нас есть хорошие новости! Прямо сегодня, 19 июля, к нам в гости придет эксперт суперкласса Жанна Босова. В онлайн режиме Жанна будет отвечать на вопросы всех желающих. Причем, совершенно бесплатно!

Ссылка на страницу в «Одноклассниках» (просто кликни на текст)

Где будет проходить общение?

Видеотрансляции пройдут на площадках Wday.ru в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Когда и во сколько?

Четверг, 19 июля, в 17.00.

И что, можно задавать любые вопросы?

Совершенно любые, но относящиеся к теме юриспруденции. Оставляйте свои вопросы прямо в комментариях под этой новостью, либо пишите их во время прямого эфира.

А если Жанна не успеет ответить на мой вопрос?

Специально для таких случаев мы завели тему на нашей страничке во «Вконтакте». Эксперт ответит на вопросы, которые не успела озвучить в эфире, в письменной форме уже после трансляции. Главное — не забудьте эти вопросы продублировать в теме.

Справка Wday.ru: Жанна Босова

Профессиональный юрист в сфере госзакупок, строительства, жилищного и семейного права. Ежедневно Жанна сопровождает различные споры с застройщиками, ведет различные сложные гражданские дела.

Ее опыт в юриспруденции составляет более 20 лет. За свою карьеру Жанна провела более 500 судебных процессов только по гражданским делам в судах различного уровня.

Чтобы не быть настоящей блондинкой в вопросах семейного и жилищного права, мы сегодня проведм прямой эфир с профессиональным юристом, Жанной Босовой. Пишите свои вопросы в комментариях под постом и юрист на них ответит. Save the date: сегодня в 17:00 в Прямом эфире Photo: @pavlovaalex

Публикация от Woman's day (@wday_ru)

19 Июл 2018 в 12:47 PDT