Прокуратура выявила первых нарушителей при обеспечении водой Североуральска

Прокуратура выявила первых нарушителей в деле о водной катастрофе в Североуральске . Надзорное ведомство вынесло представления и возбудило административное дело, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, представление было вынесено руководителю предприятия «Комэнергоресурс», которое обеспечивает водой жителей Североуральского городского округа. Также в отношении организации было возбуждено административное дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

В результате аварии население должно было получить питьевую воду, однако на пункты раздачи жидкость не была доставлена вовремя. В связи с этим представление было также вынесено в адрес временно исоплняющего обязанности главы Североуральского городского округа Владимира Паслера. Прокуратура посчитала ненадлежащее снабжение жителей водой нарушением законов «О водоснабжении и водоотведении» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».

Отметим, сейчас источник загрязнения питьевой воды в Североуральске устранен. Специалисты приступили к обеззараживанию жидкости. По данным на 13 часов этого дня цветность воды составляет 19,1 при норме в 20, мутность — 12,7 — при норме 1,5.